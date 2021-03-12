Помив і відразу ж розбив: дивіться, як чоловік розтрощив свій Ferrari 458 Italia

У мережі опублікували відео курйозної аварії, що сталася в Туреччині. Водій Ferrari 458 Italia виїхав з автомийки, не розрахував потужності свого суперкара та врізався у світлофор.

Судячи з опублікованих кадрів, водій чорного Ferrari 458 Italia вирішив ефектно виїхати з автомийки на односмугову дорогу. Ймовірно, він занадто сильно натиснув на педаль газу, у результаті чого суперкар занесло і він вдарився об бордюр лівим заднім колесом. Після цього "Фераррі" розвернуло, і по інерції влетіла правим боком у стовп.

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Хто був за кермом італійського суперкара, точно не відомо. За однією з версій, в аварію потрапив співробітник автомийки. Інші ж очевидці інциденту кажуть, що за кермом Ferrari перебував власник автомобіля. У будь-якому випадку, через серйозний удар на 458 Italia очікує дорогий ремонт.

Ferrari 458 Italia дебютував у 2009 році на Франкфуртському автосалоні. Спорткар оснащений двигуном V8 4.5 потужністю 570 кінських сил, який працює у парі з семиступеневим "роботом" з двома зчепленнями. До "сотні" дводверка розганяється за 3,4 секунди. Максимальна швидкість – 320 кілометрів на годину.

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