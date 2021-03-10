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Оновлений Peugeot 3008 гірше впорався з "лосиним" тестом: відео
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Журналісти іспанського видання KM77 провели випробування маневреності рестайлінгового Peugeot 3008. На відміну від попередньої моделі, кросовер 2021 модельного року гірше впорався з поставленим завданням. Причиною незадовільного результату можуть бути покришки.
"Лосиний" тест – одне з найскладніших випробувань для автомобілів. Під час заїздів фахівці досліджують керованість моделі при перешкодах, які несподівано виникли. Їх імітують розставлені по трасі конуси. Відмінним результатом вважається, якщо випробовуваний автомобіль не зачіпає конуси на швидкості 77 кілометрів на годину. Натомість середній показник у кросоверів становить 75 кілометрів на годину.
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Новий Peugeot 3008, обладнаний 1,6-літровим турбодвигуном потужністю 181 кінську силу, зумів чисто пройти "лосиний" тест тільки на швидкості 73 кілометри на годину. На швидкості 77 кілометрів на годину кросовер зачепив один з конусів, однак той все-таки встояв. Всі інші заїзди на більшій швидкості автомобіль закінчив невдало. Під час маневрування одне із задніх коліс Peugeot 3008 раз у раз підкидало в повітря. При цьому у кросовера навіть не спрацювала система стабілізації.
У 2017 році "лосиний" тест провели для попереднього покоління Peugeot 3008. Тоді кросовер зумів пройти випробування на швидкості 77 кілометрів на годину. При цьому в рух автомобіль приводив 120-сильний турбодизель. Однак тоді на машині стояли шини розмірністю 225/55. Ширина покришок останнього покоління кросовера була на 20 міліметрів меншою. Можливо, саме цей показник не забезпечив достатнього зчеплення з асфальтом і зіграв вирішальну роль під час проходження "лосиного" тесту.
У грудні минулого року журналісти іспанського видання km77 провели випробування маневреності позашляховика Volkswagen Tiguan. Під час "лосиного" тесту автомобіль продемонстрував успішну керованість на швидкості 77 кілометрів на годину.
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