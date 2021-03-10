У США водій Uber попросив пасажирок одягнути маски: їхня реакція шокує (відео)

У Сан-Франциско пасажирки Uber зірвали з таксиста маску, кашлянули на нього та бризнули в нього з перцевого балончика. І все це після того, як він попросив їх одягнути захисну маску.

На записі з відеореєстратора видно, як одна з трьох пасажирок кілька разів кашлянула у сторону 32-річного Субакара Хадка з Непалу, спробувала забрати його телефон, а потім зірвала з нього маску.

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Як зазначає ABC з посиланням на місцевий департамент поліції, коли жінки покинули автомобіль, одна з них підійшла до відчиненого вікна і бризнула в салон і в сторону водія з перцевого балончика. За словами водія, пасажирки повелися так через расові забобони.

"Якби у мене був інший колір обличчя, вони б так до мене не ставилися. Коли я відкрив рот, щоб заговорити, вони зрозуміли, що я один з них, тому вони легко можуть мене залякати", – розповів водій.

Таксист дотримувався правил Uber, згідно з якими всі водії та пасажири таксі зобов'язані носити маски. Як зазначено у листуванні водія з компанією, спочатку йому запропонували тільки $ 20, а потім – сертифікат на чистку автомобіля на $ 120.

В Uber сказали, що водій у них більше не працює, а те, що сталося в автомобілі виглядає "жахливо". Сам Хадка, який працював у таксі понад 8 років, зізнався, що він занадто шокований, щоб повернутися до роботи. За кілька годин після оголошення про збір коштів для таксиста, опублікованого репортером ABC, люди переказали йому понад $ 27 тисяч.

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