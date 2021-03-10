Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус 8 березня

У США водій Uber попросив пасажирок одягнути маски: їхня реакція шокує (відео)

  • 1
Водій попросив пасажирок одягнути захисну маску - фото 1
Водій попросив пасажирок одягнути захисну маску

У Сан-Франциско пасажирки Uber зірвали з таксиста маску, кашлянули на нього та бризнули в нього з перцевого балончика. І все це після того, як він попросив їх одягнути захисну маску.

На записі з відеореєстратора видно, як одна з трьох пасажирок кілька разів кашлянула у сторону 32-річного Субакара Хадка з Непалу, спробувала забрати його телефон, а потім зірвала з нього маску.

Це цікаво: В Амстердамі провели масову вечірку-експеримент з розповсюдження COVID-19

Як зазначає ABC з посиланням на місцевий департамент поліції, коли жінки покинули автомобіль, одна з них підійшла до відчиненого вікна і бризнула в салон і в сторону водія з перцевого балончика. За словами водія, пасажирки повелися так через расові забобони.

"Якби у мене був інший колір обличчя, вони б так до мене не ставилися. Коли я відкрив рот, щоб заговорити, вони зрозуміли, що я один з них, тому вони легко можуть мене залякати", – розповів водій.

Таксист дотримувався правил Uber, згідно з якими всі водії та пасажири таксі зобов'язані носити маски. Як зазначено у листуванні водія з компанією, спочатку йому запропонували тільки $ 20, а потім – сертифікат на чистку автомобіля на $ 120.

В Uber сказали, що водій у них більше не працює, а те, що сталося в автомобілі виглядає "жахливо". Сам Хадка, який працював у таксі понад 8 років, зізнався, що він занадто шокований, щоб повернутися до роботи. За кілька годин після оголошення про збір коштів для таксиста, опублікованого репортером ABC, люди переказали йому понад $ 27 тисяч.

Читайте також: Дивіться тизер спецвипуску Південного Парку, присвяченого вакцинації: відео

Джерело: Vice
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Задоволений, як слон: слухайте онлайн захопливу програму на радіо MAXIMUM
  • 01 березня, 12:18
  • 270
Дівчина тижня: гаряча українська пілотеса Інеса Тушканова, яка є секс-символом автоспорту
  • 07 березня, 18:42
  • 886
До дня народження Кобзаря: ТОП 5 небанальних книг про Тараса Шевченка
  • Вчора, 11:45
  • 125
Загрузка...
Новини