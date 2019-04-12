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ТОП-5 звабливих моделей Victoria's Secret, на яких варто підписати в Instagram
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Ангели Victoria's Secret заворожують не лише жінок, а й чоловіків, адже ці дівчата завжди у чудовій формі. Зібрали п'ятірку найсексуальніших моделей в Instagram, які справді варті уваги.
Важко знайти людину, яка ніколи не чула про ангелів Victoria's Secret, адже до їх числа входять найкрасивіші та найвідоміші моделі світу. Підготували ТОП-5 акаунтів розкішних дівчат, які представляють відомий бренд. Тут справді спекотно!
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Кендіс Свейнпол
(ПАР/ 30 років)
Ця зваблива білявка не соромиться ділитись неідеальними фото, а також є першою моделлю VS з Південної Африки. Щоправда, зараз дівчина мешкає у Нью-Йорку, що не дивно, адже ще в 16 років вона заробляла по 5 тисяч євро щодня.
Ельза Хоск
(Швеція/ 30 років)
Ще одна білявка, яка офіційно представляє Victoria's Secret з 2014 року, а ще з 2011 активно брала участь у різних зйомках для бренду. Саме ця красуня минулого року презентувала на собі найдорожчу річ показу - Fantasy Bra. У минулому Ельза займалась баскетболом, що допомогло їй підтримувати ідеальну форму.
Тейлор Хілл
(США/ 23 років)
Ще з 14-річного віку Тейлор почала відвідувати кастинги та зніматись у рекламах одягу, тому не дивно, що за кілька років дівчину можна було побачити на тижнях високої моди у Нью-Йорку, Парижі та Мілані. Зараз красуня підкорює серця шанувальників з подіумів та кампаній Victoria's Secret. До слова, її профіль в Instagram показує природну вроду дівчини, а не "відфотошоплені" кадри. А щира усмішка точно не залишить байдужими!
Лаіс Рібейро
(Бразилія/ 28 років)
Лаіс підкорювала бразильський конкурс "Світ краси", на якому зайняла лише 6 місце, однак невдовзі на неї звернули увагу у відомому бренді Calvin Klein, тому її старт кар'єри був доволі феєричним. А за кілька років красуня вже підкорювала подіум VS.
Стелла Максвел
(Бельгія, Великобританія/ 28 років)
Розкішна білявка, яка встигла пожити у кількох країнах, вже встигла прославитись завдяки показам знаменитих брендів. До того ж, краля активно з'являється на обкладинках світових глянців. Варто додати, що дівчина встигла позустрічатись зі співачкою Майлі Сайрус, а зараз в стосунках з зіркою "Сутінків"
Крістен Стюарт.
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