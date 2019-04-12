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ТОП-5 звабливих моделей Victoria's Secret, на яких варто підписати в Instagram

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Найкрасивіші ангели Victoria's Secret в Instagram - фото 1
Найкрасивіші ангели Victoria's Secret в Instagram

Ангели Victoria's Secret заворожують не лише жінок, а й чоловіків, адже ці дівчата завжди у чудовій формі. Зібрали п'ятірку найсексуальніших моделей в Instagram, які справді варті уваги.

Важко знайти людину, яка ніколи не чула про ангелів Victoria's Secret, адже до їх числа входять найкрасивіші та найвідоміші моделі світу. Підготували ТОП-5 акаунтів розкішних дівчат, які представляють відомий бренд. Тут справді спекотно!

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Кендіс Свейнпол

(ПАР/ 30 років)

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instagram.com/angelcandices

Ця зваблива білявка не соромиться ділитись неідеальними фото, а також є першою моделлю VS з Південної Африки. Щоправда, зараз дівчина мешкає у Нью-Йорку, що не дивно, адже ще в 16 років вона заробляла по 5 тисяч євро щодня.

instagram.com/angelcandices - фото 320820
instagram.com/angelcandices
instagram.com/angelcandices - фото 320819
instagram.com/angelcandices

Ельза Хоск

(Швеція/ 30 років)

instagram.com/hoskelsa - фото 320829
instagram.com/hoskelsa

Ще одна білявка, яка офіційно представляє Victoria's Secret з 2014 року, а ще з 2011 активно брала участь у різних зйомках для бренду. Саме ця красуня минулого року презентувала на собі найдорожчу річ показу - Fantasy Bra. У минулому Ельза займалась баскетболом, що допомогло їй підтримувати ідеальну форму.

instagram.com/hoskelsa - фото 320830
instagram.com/hoskelsa
instagram.com/hoskelsa - фото 320831
instagram.com/hoskelsa

Тейлор Хілл

(США/ 23 років)

instagram.com/taylor_hill - фото 320836
instagram.com/taylor_hill

Ще з 14-річного віку Тейлор почала відвідувати кастинги та зніматись у рекламах одягу, тому не дивно, що за кілька років дівчину можна було побачити на тижнях високої моди у Нью-Йорку, Парижі та Мілані. Зараз красуня підкорює серця шанувальників з подіумів та кампаній Victoria's Secret. До слова, її профіль в Instagram показує природну вроду дівчини, а не "відфотошоплені" кадри. А щира усмішка точно не залишить байдужими!

instagram.com/taylor_hill - фото 320835
instagram.com/taylor_hill
instagram.com/taylor_hill - фото 320834
instagram.com/taylor_hill

Лаіс Рібейро

(Бразилія/ 28 років)

instagram.com/laisribeiro - фото 320841
instagram.com/laisribeiro

Лаіс підкорювала бразильський конкурс "Світ краси", на якому зайняла лише 6 місце, однак невдовзі на неї звернули увагу у відомому бренді Calvin Klein, тому її старт кар'єри був доволі феєричним. А за кілька років красуня вже підкорювала подіум VS.

instagram.com/laisribeiro - фото 320842
instagram.com/laisribeiro
instagram.com/laisribeiro - фото 320843
instagram.com/laisribeiro

Стелла Максвел

(Бельгія, Великобританія/ 28 років)

instagram.com/stellamaxwell - фото 320847
instagram.com/stellamaxwell

Розкішна білявка, яка встигла пожити у кількох країнах, вже встигла прославитись завдяки показам знаменитих брендів. До того ж, краля активно з'являється на обкладинках світових глянців. Варто додати, що дівчина встигла позустрічатись зі співачкою Майлі Сайрус, а зараз в стосунках з зіркою "Сутінків"
Крістен Стюарт.

instagram.com/stellamaxwell - фото 320846
instagram.com/stellamaxwell
instagram.com/stellamaxwell - фото 320848
instagram.com/stellamaxwell

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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