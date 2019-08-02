Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Музика Тести Рецепти

Полум'яно: Шахтар представив нову форму 2019

  • 18
Шахтар у сезоні 2019/2020 - фото 1
Шахтар у сезоні 2019/2020 / football24

Донецький футбольний клуб Шахтар презентував яскраву домашню екіпіровку. Дивіться, у якій формі гратимуть "гірники" у сезоні 2019/2020.

Донецький Шахтар представив нову домашню екіпіровку від компанії Nike.

І ще: Open Men’s Division: українська футбольна команда Tryzub стала новим чемпіоном

Дизайн футболки натхненний легендарним забарвленням форми, у якій Шахтар 10 років тому завоював Кубок UEFA. Слоган нової екіпіровки "Тріумф назавжди".

Нагадаємо, Динамо і Шахтар стартували з перемог на Чемпіонаті України. Донецький Шахтар стартував з перемоги над Олександрією з рахунком 1:3. "Гірники" програли перший тайм, але тричі забили після перерви.

Тим часом український футболіст Євген Коноплянка переходить у турецький клуб. В який саме – читай нижче!

Читайте також: Канделакі погодилась, Астаф'єва – ні: Мілевський розповів про секс із зірками

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай українське! Найкращі пісні липня 2019, які мають бути у вашому плейлисті
  • 31 липня, 19:00
  • 1588
Шацькі озера на Волині: ідеальний маршрут для літнього відпочинку
  • 30 липня, 16:30
  • 154
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1654887
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Спорт