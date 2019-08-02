Полум'яно: Шахтар представив нову форму 2019

Донецький футбольний клуб Шахтар презентував яскраву домашню екіпіровку. Дивіться, у якій формі гратимуть "гірники" у сезоні 2019/2020.

Донецький Шахтар представив нову домашню екіпіровку від компанії Nike.

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Дизайн футболки натхненний легендарним забарвленням форми, у якій Шахтар 10 років тому завоював Кубок UEFA. Слоган нової екіпіровки "Тріумф назавжди".

Нагадаємо, Динамо і Шахтар стартували з перемог на Чемпіонаті України. Донецький Шахтар стартував з перемоги над Олександрією з рахунком 1:3. "Гірники" програли перший тайм, але тричі забили після перерви.

Тим часом український футболіст Євген Коноплянка переходить у турецький клуб. В який саме – читай нижче!

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