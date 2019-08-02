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Коноплянка визначився з клубом: куди перейде українець

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Де продовжить кар'єру зірковий українець - фото 1
Де продовжить кар'єру зірковий українець / XSPORT.ua

Український футболіст Євген Коноплянка переходить у турецький клуб. В який саме – читай нижче!

Півзахисник німецького Шальке і збірної України Євген Коноплянка найближчим часом офіційно стане гравцем турецького Бешикташа.

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За інформацією ЗМІ, турецький клуб зміг домовитися з Шальке про трансфер 29-річного гравця. Бешикташ заплатить за Коноплянку 3 мільйони євро, хоча німецький клуб спочатку хотів отримати 4. Зарплата Коноплянки в новому клубі складе 2,5 мільйона євро, що на півтора мільйона менше аніж було в Шальке. Зараз в Стамбулі очікують прибуття Коноплянки, а про його перехід офіційно планують оголосити до кінця тижня.

Контракт українця з Шальке розрахований до кінця сезону-2019/20. Тим часом Transfermarkt оцінює Коноплянку в 6,5 мільйонів євро. Раніше також була інформація, що Коноплянка може перейти у Фенербахче.

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Джерело: xsport
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