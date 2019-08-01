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Open Men’s Division: українська футбольна команда Tryzub стала новим чемпіоном
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З 23 по 27 липня у місті Орландо (штат Флорида) проходив турнір World Futsal Championship під керівництвом AAU (Amateur Athlete Union). Футболісти змагалися у два етапи: перший – регіональний, в якому українська команда діаспори у Чикаго Tryzub посіла перше місце (брали участь близько 40 команд).
Фінальна частина проходила в Орландо. У ній змагалися понад 240 команд з 12 країн світу. Зауважимо, що показник приголомшливий, якщо враховувати, що сам турнір проводиться лише 4 роки.
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У півфіналі EFA Tryzub здобув не легку перемогу над Австралією рахунок 3:3 по пенальті 3:2. А вже у фіналі футболісти української діаспори у Чикаго зустрілися з командою NY Ecuador (6 гравців бразильців). Після першого тайму 1:3 "горіли", але зібралися і за 9 секунд до кінця матчу вже випереджали наших суперників з рахунком 4:3.
З підготовкою в EFA Tryzub вийшло не вельми, адже літо так і надихає на відпочинок і відпустки. Зібрати хлопців було вкрай важко, але вони доклали усіх зусиль аби тримати себе в тонусі. Після сезону у NFPL (National Futsal Premier Leaque), де посіли заслужене 3 місце, старалися збиратися мінімум двічі на тиждень.
Для нас це виїзд став найуспішнішим за все існування клубу, наші хлопці з академії European Futsal Academy (EFA U15) усього за рік існування здобули Золото у Copper Division, де у фіналі здобули перемогу над командою з Оклахоми 4:2, а доросла команда EFA Tryzub стали чемпіонами Open Men’s Division, – Сергій Бутенко, гравець дорослої команди Tryzub
Саме на цьому турнірі гравець EFA Tryzub став найкращим бомбардиром: 7 голів за 5 матчів забив Тарас Дудич.
Додамо, що у цієї команди є бажання завоювати трофей, який би вони хотіли привезти в Чикаго, – це United State Futsal Cup. Турнір проходить під егідою FIFA, у штаті Каліфорнія. ЕFA Tryzub уже брали участь у цьому турнірі, з легкістю проходили регіональні відбори, але найвищим результатом команди на цих змаганнях є чвертьфінал у 2018 році. Сприяли у зборах та транспортуванні команди добрі друзі із DVL express.
Пишаємось нашими хлопцями!
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