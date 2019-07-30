Канделакі погодилась, Астаф'єва – ні: Мілевський розповів про секс із зірками

Український нападник брестського "Динамо" Артем Мілевський розповів про свої інтимні стосунки з російською телеведучою Тіною Канделакі. Також екс-гравець збірної України зізнався, що Даша Астаф'єва відмовила йому.

34-річний футболіст Артем Мілевський згадав свої любовні пригоди в молодості. За його словами, раніше в нього було багато зіркових подруг, зокрема, він мав інтимні стосунки з Тіною Канделакі.

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"Так чи ні з Канделакі? Так. Але це було давно, ще після чемпіонату світу-2006, – зізнався Міля. – Вона приїжджала в Київ знімати "Найрозумніший". Як мені розповідали, вона сиділа з подружками в ресторані, запитала, хто зараз наймодніший футболіст, попросила номер. А я, чесно, знав тільки, що є Тіна Канделакі, але навіть не знав, як вона виглядає. І тут дзвінок з незнайомого номера: "Привіт, це Тіна Канделакі". Відповідаю: "Ну і що?". Загалом, розмова не пішла. Потім ми списались, пару раз побачилися і поспілкувалися... Але вона крута, чесно, великий привіт їй передаю".

При цьому Артем поділився , що українська зірка Даша Астаф'єва відмовила йому. "Тоді Алієв наламав дров. Ми сиділи з нею в холі готелю, година п'ята ранку, а він приїхав і давай заважати: "Міля, відвези мене додому". Все і накрилося", – пояснив футболіст.

Розповідь про зіркових подруг з 1 години 6 хвилин:

"З якою максимальною кількістю жінок я прокидався в Києві в одному ліжку? П'ять не було. Три. Але це в основному за гроші було", – резюмував Міля.

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