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війна

Польський священник на службі увімкнув "Ой у лузі червона калина" – відео

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У Варшаві священник увімкнув українську пісню на службі - фото 1
У Варшаві священник увімкнув українську пісню на службі / Скриншот з відео

Польща продовжує показувати свою підтримку України ще з перших днів вторгнення російських окупантів. І цей священник з Варшави не став винятком, адже посеред служби увімкнув пісню "Ой у лузі червона калина".

Поляки стали вірними союзниками українців у війні, яку розпочала росія. І навіть у храмах Польщі тепер можна почути не лише читання Біблії, а й знамениту "Ой у лузі червона калина" у виконанні Андрія Хливнюка з "Бумбоксу". І це зовсім не припущення, а реальне відео зі служби у Варшаві, яке набирає популярності у TikTok.

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На ролику можна побачити, як священник прямісінько на колонці увімкнув патріотичну українську пісню, підспівував та підтанцьовував. Відповідна подія відбулась в одному з храмів у районі Бєляни в Варшаві.

@kaszub.na.kujawach

Bardzo miły gest ze strony księdza i parafian z Warszawskich Bielan.

♬ dźwięk oryginalny - Adrian

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