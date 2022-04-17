Папа Римський засудив війну та привітав західних християн з Великоднем українською

Сьогодні, 17 квітня, Великдень святкують християни західного обряду. З цієї нагоди Папа Римський Франциск напередодні під час великодньої меси у соборі Святого Петра (Ватикан) виступив з промовою та звернувся до делегації з України.

Хоч і Папа Римський через проблеми зі здоров'ям цьогоріч не зміг очолити святу месу, він все ж був присутнім на службі й навіть виступив з промовою, пише Reuters.

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Так, під час своєї проповіді понтифік неодноразово закликав припинити війну на території України, засудив жорстокість російської армії та згадав звірства окупантів на Київщині й не тільки. Крім цього, на месі був Іван Федоров – мер українського Мелітополя, якого викрали російські військові минулого місяця, а потім звільнили з полону. Тож Папа Римський звернувся й до української делегації.

Серед цієї темряви, яку ви переживаєте, пане міський голово, шановні парламентарії, темряви війни, жорстокості, ми молимося, молимося з вами і за вас цієї ночі. Молимося через численні страждання. Ми можемо лише молитися за вас і сказати: тримайтеся, ми з вами, – сказав Франциск.

Закінчив своє звернення понтифік фразою "Христос воскрес" українською мовою.

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