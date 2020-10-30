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Холостячка Хелловін

Полоскотати нерви: названі найстрашніші книги в історії

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Твори Кінга - фото 1
Твори Кінга / cbr

Напередодні моторошного свята Гелловін, стрімінговий сервіс аудіокниг Storytel представив рейтинг найстрашніших творів.

Перше місце в списку зайняв роман Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита", який був вперше опублікований в 1966 році.

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Цей твір без перебільшень є найбільшим літературним явищем XX століття. У ньому порушені вічні теми: добро і зло, любов і зрада, істина і брехня. А цитати і афоризми з цієї книги давно вже стали крилатими фразами. Також в списку найстрашніших книг виявилися твори "короля жахів" Стівена Кінга, а саме "Воно" і "Кладовище домашніх тварин", книга "1794" автора Нікласа Натт-о-Дага, містичний роман "Аспект диявола" Крейга Рассела, детектив "Жертва без обличчя" Стефана Анхема, трилер "Срібна дорога" Стіни Джексон та інші.

Нагадаємо, що голлівудський кінорежисер Квентін Тарантіно напередодні порадив фільм жахів, який можна подивитися на Гелловін.

Полоскотати нерви: названі найстрашніші книги в історії - фото 432794

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Джерело: skimresources
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