Хелловін під час пандемії: фото моторошних і крутих масок

Навіть Хелловін через коронавірус зміниться, адже світ тепер живе за новими правилами. Тому не дивно, що маски 31 жовтня будуть не лише захищати від COVID-19, а й лякати.

Як би люди не покладались на святкування Хелловіну, але у 2020 будь-які масові заходи можуть безпечно проходити хіба що у відеоформаті.

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Навіть Центри з контролю та профілактики захворювань у США рекомендують уникати прямого контакту з дітьми та давати їм цукерки лише на вулиці. Для цього варто також запастись антисептиками, рукавицями і, звісно ж, маскою. Але у Вечір всіх святих маска стане способом не тільки зменшити ризики захворіти на коронавірус, а й добряче здивувати своїм образом. Зацініть круті варіанти з мережі:

TheElusiveEnchilada

bucktee.com

Mantrap 1989 by Heathyr Lawrence

Natalina

Cristina Rodo

reddit.com

ceciliebirkdehli

Nils Blumreiter

DogMutti

catarina_f_almeida

nastia_pilepchuk

Matthias Kretschmer

mondkapjecouture

seastainedglass

safefacela

cynthia.pinedo

i.am.king.24

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