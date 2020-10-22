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Хелловін під час пандемії: фото моторошних і крутих масок

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Маски до Хелловіну - фото 1
Маски до Хелловіну

Навіть Хелловін через коронавірус зміниться, адже світ тепер живе за новими правилами. Тому не дивно, що маски 31 жовтня будуть не лише захищати від COVID-19, а й лякати.

Як би люди не покладались на святкування Хелловіну, але у 2020 будь-які масові заходи можуть безпечно проходити хіба що у відеоформаті.

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Навіть Центри з контролю та профілактики захворювань у США рекомендують уникати прямого контакту з дітьми та давати їм цукерки лише на вулиці. Для цього варто також запастись антисептиками, рукавицями і, звісно ж, маскою. Але у Вечір всіх святих маска стане способом не тільки зменшити ризики захворіти на коронавірус, а й добряче здивувати своїм образом. Зацініть круті варіанти з мережі:

TheElusiveEnchilada - фото 431418
TheElusiveEnchilada
bucktee.com - фото 431419
bucktee.com
Mantrap 1989 by Heathyr Lawrence - фото 431420
Mantrap 1989 by Heathyr Lawrence
Natalina - фото 431421
Natalina
Cristina Rodo - фото 431422
Cristina Rodo
reddit.com - фото 431423
reddit.com
ceciliebirkdehli - фото 431424
ceciliebirkdehli
Nils Blumreiter - фото 431425
Nils Blumreiter
DogMutti - фото 431426
DogMutti
catarina_f_almeida - фото 431427
catarina_f_almeida
nastia_pilepchuk - фото 431428
nastia_pilepchuk
Matthias Kretschmer - фото 431429
Matthias Kretschmer
mondkapjecouture - фото 431430
mondkapjecouture
seastainedglass - фото 431431
seastainedglass
safefacela - фото 431432
safefacela
cynthia.pinedo - фото 431433
cynthia.pinedo
i.am.king.24 - фото 431434
i.am.king.24

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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