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Холостячка Хелловін

До американця кілька разів приходили копи через гіперреалістичні декорації на Хелловін

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Гіперреалістичні декорації на Хелловін - фото 1
Гіперреалістичні декорації на Хелловін / dallasobserver

Художник з Далласа Стівен Новак створив на своїй ділянці такі реалістичні декорації на Хелловін, що до нього кілька разів приїжджали поліцейські. Американець хотів лякати перехожих вночі – йому це вдалося за допомогою 75 літрів штучної крові і декількох "трупів".

Так, Стівен Новак розклав перед ґанком ляльки у людський зріст: одній розтрощило голову сейфом, в спині іншої застрягла бензопила, третя опинилася у сміттєвому мішку, а четверта залишилася на даху з пробитою головою. Всю цю інсталяцію художник полив 75 літрами штучної крові.

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"Я хотів зробити щось гіперреалістичне на цей Хелловін. Ніяких гірлянд або димових машин. Потрібно було щось, що налякало б людей, які проходять повз вночі. Тому я швиденько зробив ляльок і облив їх кров'ю", – розповів Новак.

До американця кілька разів приходили копи через гіперреалістичні декорації на Хелловін - фото 432347

Найбільше художник пишається візком зі сміттєвими пакетами, які здалеку нагадують розчленовані тіла: "Дитина проходила повз і запитала, що з ними сталося – я відповів, що вони їли дуже багато цукерок". Новак зазначив, що для підтримування декорації в "страшному" вигляді потрібно доглядати за ними кожен день: "Часто йшли дощі, які змивали кров, тому щоранку я "поливав" тіла".

Кілька разів до будинку Новака приїжджали наряди поліції: "Сусіди розповідали, що часто бачили днем поліцейські машини перед моїм будинком, але особисто я зіткнувся з правоохоронцями тільки два рази". Поліцейські натовпом підійшли до дверей. Коли я відкрив, вони запитали, чи моє це все. Я сказав: "Ви маєте на увазі кров і трупи? Ага, це моє", – згадує художник. Але чоловік не отримав ніяких попереджень. Копи сказали, що декорації круті, а вони приїхали тільки тому, що зобов'язані реагувати на скарги, які надходять від сержанта.

До американця кілька разів приходили копи через гіперреалістичні декорації на Хелловін - фото 432346

До американця кілька разів приходили копи через гіперреалістичні декорації на Хелловін - фото 432348

До американця кілька разів приходили копи через гіперреалістичні декорації на Хелловін - фото 432349

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Джерело: dallasobserver
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