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Український лайфхак з приготування люля-кебаба підкорив Reddit: відеофакт
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Популярний український YouTube-канал SlivkiShow випустив нове відео з незвичним способом приготування люля-кебаба, яке вразило навіть англомовних користувачів Reddit. Зацініть вірусний лайфхак!
Нещодавно SlivkiShow виклали новий епізод рубрики "5 лайфхаків", у якому автори відео пропонують незвичайний спосіб виготовлення ковбаси для люля-кебаба.
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Ось що вони використовують:
- пластикову пляшку Pepsi;
- бляшанку Coca-Cola;
- пластикове коліно для з'єднання водопровідних труб;
- шпажку;
- фарш.
У ролику коліно нагрівають і накладають на горлечко пляшки Pepsi. Далі в ньому просвердлюють отвір діаметром 4-5 міліметрів з тильного боку. Пляшку розрізають навпіл, в неї накладають фарш. Після цього всередину вставляють жерстяну банку, а в коліно – шпажку. При натисканні на горлечко з отриманої труби "вилазить" ідеальна ковбаса для люля-кебабу, яка відразу нанизується на шпажку – страву залишається тільки посмажити.
Дивіться відео лайфхаку із 2.40:
Зверніть увагу! При нагріванні деякі види пластику починають виділяти шкідливі речовини, тож такі лайфхаки краще не повторювати.
17 вересня уривок з люля-кебабом потрапив на англомовний форум Reddit і став вірусним у мережі. У коментарях користувачі були так вражені цією інструкцією, що запропонували її запатентувати. Дехто ж почав порівнювати відео з тим, як американці намагаються спростити процес виготовлення кебаба. З'ясувалося, що за 17 доларів з Amazon можна замовити схожий пристрій, який також "видавлює" з себе ковбасу з фаршу.
Деяким користувачам здалося, що SlivkiShow зробили бонг для куріння ;) А як вам ідея українців?
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