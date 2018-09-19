Український лайфхак з приготування люля-кебаба підкорив Reddit: відеофакт

Популярний український YouTube-канал SlivkiShow випустив нове відео з незвичним способом приготування люля-кебаба, яке вразило навіть англомовних користувачів Reddit. Зацініть вірусний лайфхак!

Нещодавно SlivkiShow виклали новий епізод рубрики "5 лайфхаків", у якому автори відео пропонують незвичайний спосіб виготовлення ковбаси для люля-кебаба.

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Ось що вони використовують:

пластикову пляшку Pepsi;

бляшанку Coca-Cola;

пластикове коліно для з'єднання водопровідних труб;

шпажку;

фарш.

У ролику коліно нагрівають і накладають на горлечко пляшки Pepsi. Далі в ньому просвердлюють отвір діаметром 4-5 міліметрів з тильного боку. Пляшку розрізають навпіл, в неї накладають фарш. Після цього всередину вставляють жерстяну банку, а в коліно – шпажку. При натисканні на горлечко з отриманої труби "вилазить" ідеальна ковбаса для люля-кебабу, яка відразу нанизується на шпажку – страву залишається тільки посмажити.

Дивіться відео лайфхаку із 2.40:

Зверніть увагу! При нагріванні деякі види пластику починають виділяти шкідливі речовини, тож такі лайфхаки краще не повторювати.

17 вересня уривок з люля-кебабом потрапив на англомовний форум Reddit і став вірусним у мережі. У коментарях користувачі були так вражені цією інструкцією, що запропонували її запатентувати. Дехто ж почав порівнювати відео з тим, як американці намагаються спростити процес виготовлення кебаба. З'ясувалося, що за 17 доларів з Amazon можна замовити схожий пристрій, який також "видавлює" з себе ковбасу з фаршу.

Пристрій для виготовлення кебаба

Деяким користувачам здалося, що SlivkiShow зробили бонг для куріння ;) А як вам ідея українців?

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