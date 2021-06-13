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Polestar запропонував нову схему покупки свого нового гібрида: вона вас здивує

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Polestar прийматиме витвори мистецтва для покупки автомобілів - фото 1
Polestar прийматиме витвори мистецтва для покупки автомобілів

Шведська марка Polestar шукає нові способи продажу автомобілів, і остання ініціатива на цьому терені – обмін 600-сильного гібриду Polestar 1 на витвори мистецтва – від картин до фотографій. Розповідаємо, як це виглядатиме.

Крім покупця і продавця, у такій угоді беруть участь відомий у колах колекціонерів арт-консультант Теодор Даленсон і два найбільші аукціонні будинки: Sotheby's і Philips. Схемою можуть скористатися мешканці Європи та США до середини серпня цього року, йдеться у пресрелізі компанії.

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Гендиректор Polestar Томаса Інгенлат розповідає: "Мені подобається ідея дати можливість художникам і колекціонерам купити Polestar 1 в обмін на витвори мистецтва – для нас це особливий автомобіль, і ми хотіли б підкреслити його унікальність якимось незвичайним способом. Гібрид збирається вручну, він прекрасний і помітний, як і личить арт-об'єкту".

Утім, Інгенлат не приховує, що на впровадження нової схеми вплинуло зростання цін на класичне та сучасне мистецтво, а також бум на ринку невзаємозамінних токенів (NFT).

Polestar запропонував нову схему покупки свого нового гібрида: вона вас здивує - фото 463170

До обміну компанія прийматиме будь-які витвори мистецтва: живопис, скульптури, фотографії, інсталяції й інше. Всі пропозиції буде особисто розглядати шведський колекціонер і арт-консультант Теодор Даленсон. Якщо він вважатиме будь-яку з них цікавою, то для попередньої оцінки вартості будуть залучати фахівців аукціонних будинків Sotheby's і Philips. Після закінчення певного періоду володіння Polestar збирається продавати ці витвори мистецтва й таким чином заробляти.

Виробництво гібрида Polestar 1 завершиться цьогоріч. Однак перш ніж піти на спокій гало-кар шведської марки отримає спеціальну, "прощальну" версію, обмежену 25 екземплярами та забарвлену в матовий золотистий колір. З технічної точки зору такі машини не будуть відрізнятися від звичайних. В основі – платформа SPA, на якій побудовані великі моделі Volvo. Під капотом – "турбочетвірка" 2.0 з турбокомпресором і приводним нагнітачем, що розвиває 308 кінських сил.

Polestar запропонував нову схему покупки свого нового гібрида: вона вас здивує - фото 463171

Вона розкручує передні колеса, тоді як задні приводять у рух два електромотори, що живляться від батареї місткістю 34 кіловат-години. Сумарна віддача установки Polestar становить 609 кінських сил і 1000 Нм крутного моменту. Першу "сотню" дводверка розмінює через 4,2 секунди, а без запуску ДВЗ проїжджає до 124 кілометрів по циклу WLTP.

Ціна – 155 000 євро. Купити гібрид в обмін на витвори мистецтва можна до 15 серпня. Пропозиція доступна для мешканців Європи й Америки.

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