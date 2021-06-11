Автовиробники замовчують реальні можливості електрокарів: дані масштабного дослідження

Норвезька автомобільна федерація (NAF) провела масштабне тестування з метою з'ясувати, чи відповідають реальні показники автономності, ефективності та швидкості зарядки електрокарів заявленим виробниками. Спойлер: не зовсім і не завжди.

Для цього в NAF обрали майже два десятки абсолютно різних автомобілів. Виявилося, що нерідко офіційні специфікації виявляються навіть гіршими за фактичні. Результати можна побачити в актуальному звіті федерації. Досі Tesla Model 3 був найкращим за всіма ключовими показниками у тестах NAF. Але цьогоріч конкуренти зуміли істотно наблизитися до творіння Ілона Маска.

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Загалом у дослідженні брали участь 19 електрокарів: Tesla Model 3 і Model 3 Long Range, Hyundai Kona і Ioniq 5, Skoda Enyaq, Ford Mustang Mach-e, BMW iX3, Polestar 2, Citroën С-C4, Xpeng G3, Mercedes-Benz EQA, Volvo XC40 Recharge, Opel Mokka-E, Fiat 500, Honda e, Volkswagen ID.3 і ID.4, Mazda MX-30 і Audi e-tron GT.



Реальні показники у Polestar 2 скромніші, ніж заявляє виробник

Тестування проходило у майже ідеальних умовах: на рівних дорогах Норвегії, без опадів, з мінімальним вітром і при температурі у межах 20-25 градусів за Цельсієм.

Моделі Polestar 2, Citroen e-C4 і Xpeng G3 проїхали менше заявлених виробниками відстаней на 3,5 і 12 км відповідно. Натомість усі інші електрокари змогли показати навіть кращу автономність, ніж на папері – у середньому перевищення офіційних показників склало 6%.

Найкращим по дальності їзди на одному заряді виявився Tesla Model 3 Long Range AWD 2021 року випуску. Він зміг проїхати вражаючі 655 кілометрів. На другому місці з невеликим відривом розмістився Ford Mustang Mach-e long Rage RWD (618 км), а третє місце дісталося Volkswagen ID.3 Pro S (564 км). А ось BMW iX3 хоч і проїхав 556,2 км, але це на цілих 106 км або 20% більше за заявлену виробником відстань.



Найкраще з випробуванням впоралася Tesla Model 3 Long Range AWD 2021

Найкращим за швидкістю зарядки виявився Hyundai Ioniq 5, здатний усього за 19 хвилин заповнити заряд з 6% до 80%. Експерти також вкотре відзначили Hyundai Kona. Ця модель хоч і не показала найкращі результати, але з урахуванням своєї ціни вона виявилася однією з найефективніших.

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