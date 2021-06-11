На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Автовиробники замовчують реальні можливості електрокарів: дані масштабного дослідження
-
- 21
Норвезька автомобільна федерація (NAF) провела масштабне тестування з метою з'ясувати, чи відповідають реальні показники автономності, ефективності та швидкості зарядки електрокарів заявленим виробниками. Спойлер: не зовсім і не завжди.
Для цього в NAF обрали майже два десятки абсолютно різних автомобілів. Виявилося, що нерідко офіційні специфікації виявляються навіть гіршими за фактичні. Результати можна побачити в актуальному звіті федерації. Досі Tesla Model 3 був найкращим за всіма ключовими показниками у тестах NAF. Але цьогоріч конкуренти зуміли істотно наблизитися до творіння Ілона Маска.
Це цікаво: 4 небезпечних оптичних ілюзії, з якими водії часто стикаються на дорозі
Загалом у дослідженні брали участь 19 електрокарів: Tesla Model 3 і Model 3 Long Range, Hyundai Kona і Ioniq 5, Skoda Enyaq, Ford Mustang Mach-e, BMW iX3, Polestar 2, Citroën С-C4, Xpeng G3, Mercedes-Benz EQA, Volvo XC40 Recharge, Opel Mokka-E, Fiat 500, Honda e, Volkswagen ID.3 і ID.4, Mazda MX-30 і Audi e-tron GT.
Реальні показники у Polestar 2 скромніші, ніж заявляє виробник
Тестування проходило у майже ідеальних умовах: на рівних дорогах Норвегії, без опадів, з мінімальним вітром і при температурі у межах 20-25 градусів за Цельсієм.
Моделі Polestar 2, Citroen e-C4 і Xpeng G3 проїхали менше заявлених виробниками відстаней на 3,5 і 12 км відповідно. Натомість усі інші електрокари змогли показати навіть кращу автономність, ніж на папері – у середньому перевищення офіційних показників склало 6%.
Найкращим по дальності їзди на одному заряді виявився Tesla Model 3 Long Range AWD 2021 року випуску. Він зміг проїхати вражаючі 655 кілометрів. На другому місці з невеликим відривом розмістився Ford Mustang Mach-e long Rage RWD (618 км), а третє місце дісталося Volkswagen ID.3 Pro S (564 км). А ось BMW iX3 хоч і проїхав 556,2 км, але це на цілих 106 км або 20% більше за заявлену виробником відстань.
Найкраще з випробуванням впоралася Tesla Model 3 Long Range AWD 2021
Найкращим за швидкістю зарядки виявився Hyundai Ioniq 5, здатний усього за 19 хвилин заповнити заряд з 6% до 80%. Експерти також вкотре відзначили Hyundai Kona. Ця модель хоч і не показала найкращі результати, але з урахуванням своєї ціни вона виявилася однією з найефективніших.
Читайте також: Ілон Маск запустив швидкісний тунель під Лас-Вегасом, але перші пасажири незадоволені
-
21:49Автовиробники замовчують реальні можливості електрокарів: дані масштабного дослідження
-
21:1512 червня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:49Lego створили крутий набір у вигляді друкарської машинки
-
20:19Не вистачає тебе: співачка MOROZOVA презентувала свій новий кліп (18+)
-
19:49Перша "сотня" за 1,99 секунди: представлено Tesla Model S Plaid
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:22NASA опублікував 360-градусну панораму Марсу, зняту ровером Perseverance
-
18:49Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України
-
18:18Гороскоп на 12 червня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Maroon 5 – Jordi: слухайте новий альбом, присвячений менеджерові гурту
-
17:22Ізраїль став першою у світі країною, в якій заборонили продажі виробів з хутра
-
16:51Volkswagen представив Multivan T7 з салоном-трансформером та іншими фішками
-
16:19Netflix запустив власний інтернет-магазин: що там продають
-
15:48Експерти назвали 5 продуктів, які негативно впливають на стан вашої шкіри
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:22Чому важливо робити перерви під час роботи і навчання
-
14:49У Xiaomi спростували міф, пов'язаний зі швидкою "смертю" батареї через швидку зарядку
-
14:24Барбі з переробленого пластику: Mattel показала нові іграшки
-
13:55Чому обійми корисні: 4 прості причини
-
13:22"Слава Україні! Героям слава!" стало офіційним гаслом українських футболістів
-
12:51Відверті фото і Гордон на аватарці: хакери зламали Лесю Нікітюк
-
12:27Справжні лицеміри: знаки Зодіаку, з якими варто бути обачними
-
11:53Саша Чемеров та Бумбокс – Любила: слухай новий хіт про кохання
-
11:21Запаморочення: вийшов трейлер гри за фільмом Хічкока
-
10:57Порнозірка Лана Роудс зачарувала фанатів новими фото
-
21:49Автовиробники замовчують реальні можливості електрокарів: дані масштабного дослідження
-
18:49Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України
-
15:48Експерти назвали 5 продуктів, які негативно впливають на стан вашої шкіри
-
12:51Відверті фото і Гордон на аватарці: хакери зламали Лесю Нікітюк
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 червня
-
07:20Погода в Україні 11 червня: прогноз на п'ятницю
- 10 червня
-
21:49Учені назвали одну хитрість, яка зробить тебе на 29% успішнішим серед жінок
-
18:48Епідемія чи пандемія, ураган чи тайфун: яка різниця між поняттями, які всі плутають
-
14:47"УЄФА прогнулася під Росію": Притула про заборону гасла Героям слава на українській формі
-
12:26Укрзалізниця потролила Усика через невдале фото
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 червня
- 09 червня
-
21:54Експерти назвали місяць, на який припадає пік популярності сексу на одну ніч
-
19:21Найгарячіші образи Наталі Портман за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
14:46Не рябіна і не єль: як правильно назвати дерева українською
-
12:20Джонні Деппу – 58 років: 5 найкращих фільмів з іменинником
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 червня
-
07:20Не лише напій: як можна використовувати мелену каву у побуті
- 08 червня
-
19:52Євро-2020: у мережі представили офіційний плейлист збірної України з футболу
-
17:26Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у червні
-
14:25Толстовка не худі, сендвіч не бутерброд: чим відрізняють речі, які всі плутають
-
12:21Дивні і кумедні фото з тваринами, які неможливо пояснити
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 червня
-
07:19Погода в Україні 8 червня: у яких областях буде сонячно
- 07 червня
-
20:23Він таки існує: учені виявили зв'язок між довжиною носа та статевого члена
-
18:52"Істерикою Росії задоволений": вибухова реакція мережі на обурення формою збірної України