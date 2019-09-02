Прихований сенс відомих логотипів

Логотип – обличчя компанії. Це більше ніж просто символ. Адже вдалий логотип асоціюється з брендом, з його продукцією і послугами. Розкриваємо деякі секретики про відомі вам логотипи.

Toyota

Логотип японської автомобілебудівної компанії Toyota ніщо інше, як вушко голки з протягнутою в нього ниткою. Незвичайний логотип є відсиланням до минулого компанії, коли вона займалася виробництвом швейних машинок. А окремі елементи символу Toyota складають літери слова, назви компанії.

Continental

Логотип компанії Continental має підступ з буквами "С" і "О", які в назві в перспективі утворюють зображення автомобільної шини. Нагадаємо, що саме їх виробництвом компанія і займається.

Hyundai

Багато хто помилково вважає, що логотип Hyundai означає просто велику літеру назви компанії. Це не так. Насправді імпровізована "Н" – це клієнт і продавець, які тиснуть один одному руки.

Formula 1

Якщо придивитися, то в фірмовому логотипі бренду Formula 1 між буквою "F" і зображенням прапора ховається біла одиниця. Ось, втім, і весь секрет фірми.

Coca-Cola

Тільки на перший погляд в символі Coca-Cola немає нічого примітного. Насправді у другій частині слова між буквами "С" і "l" заховався прапор Данії. Варто також відзначити, що ця компанія – одна з небагатьох в світі, що за всю історію свого існування жодного разу не змінювала свого логотипу.

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