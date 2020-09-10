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Ці знаки Зодіаку стараються для вас: завжди готові допомогти
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Існує така категорія людей, які щиро хочуть допомогти оточуючим, без всякого підступу. І серед деяких знаків Зодіаку їх особливо багато.
Терези. Коли ваші проблеми пов'язані з іншими людьми, ви хочете, щоб Терези були посередником. Вони можуть відчувати дисбаланс і несправедливість і допоможуть вам працювати разом, щоб все виправити.
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Недоліком цього є те, що вам, ймовірно, доведеться піти на деякі компроміси. Терези – люди, які тішать людей, але вони більше дбають про справедливість у світі, ніж про те, щоб догодити чиємусь его.
Скорпіон. Ви могли б двічі подумати про те, щоб надати Скорпіону доступ до своїх секретів і вразливостей, але якщо ви зможете вважати Скорпіона справжнім другом, він буде поважати довіру, яку ви йому надаєте. Скорпіон чудовий слухач, хоча він, ймовірно, не дасть вам об'єктивного зворотного зв'язку, для цього вони занадто зачаровані драмою і загадкою. Зверніться до Скорпіона, якщо ви хочете з'ясувати, як скористатися поганою ситуацією, особливо якщо ви шукаєте помсти.
Близнюки. Якщо Близнюки стикалися з подібною до вашої проблемою у своєму житті, вони будуть раді пояснити, як їм вдалося її розв'язати. Якщо вони цього не роблять, вони все одно можуть почати викидати випадкові поради, просто щоб продовжити обговорення. Якщо ви не впевнені, що ваш Близнюк є експертом, краще порадьтеся з кимось іншим.
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