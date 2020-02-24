Показ Armani показали онлайн через спалах коронавірусу в Італії

Спалах коронавірусу вплинув і на Тиждень моди в Мілані: показ колекції Джорджіо Армані пройшов у порожньому залі. Глядачів попросили не приходити, щоб не ризикувати.

У зв'язку з тим, що в Італії вже зафіксували перші смерті через коронавірус, показ Armani пройшов без глядачів.

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Пан Армані вирішив забезпечити добробут своїх гостей і не допустити, щоб вони перебували у дуже людному місці, – пишуть організатори.

Показ можна було подивитися на сайтах бренду Armani і на його офіційних сторінках у соцмережах.

В Італії ситуація з коронавірусом Сovid-19 серйозніша, ніж в інших країнах Європи – там заразилися понад 200 осіб. Від захворювання померли уже п'ятеро італійців. Тепер кілька міст у провінціях Італії перебувають на карантині. Влада доручила поліції стежити за тим, щоб ці заходи дотримувалися всіма без винятку.

Нагадаємо, що у провінції Сичуань на південному заході Китаю виявили випадок повторного зараження коронавірусом COVID-2019 у чоловіка, який вилікувався від нього і був виписаний з іншої лікарні. Зазначається, що інфікований китаєць уже перебуває в одній з лікарень у місті Ченду.

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