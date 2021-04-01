Похолодання та сніг: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні

2 квітня відзначиться різким погіршення погодних умов, оскільки на зміну теплу прийдуть мокрий сніг та похолодання. Детальніше про негоду читайте далі.

2 квітня, у п'ятницю, в Україні очікується різке похолодання через потужний атмосферний фронт. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, зміну температури також доповнять і опади у виглядів дощів та снігу.

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"Тому 2-го квітня у більшості областей України в зв'язку з переміщенням холодного фронту та обвалу арктичного повітря очікуються мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу, подекуди хуртовини та снігові замети. У південній частині сніг перемішуватиметься із дощем, що провокуватиме обледеніння. Температура повітря найближчої ночі різко знизиться до 1-7 градусів морозу. Вдень у п'ятницю стовпчики термометрів коливатимуться в межах від 4 градусів морозу до 1 тепла", – додала вона.

У Києві також вночі та вранці очікується мокрий сніг, можливе налипання та хуртовини. Хоч вдень опади трохи відійдуть, але температура опуститься до -2-5.

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