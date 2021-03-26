Погода у квітні 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Укргідрометцентр оприлюднив актуальну інформацію про те, якою буде погода у квітні, у другий місяць весни. Читайте далі та дізнайтеся, коли будуть опади та яку температуру очікувати, прогноз погоди в Україні у квітні 2021.

Вже відомий прогноз погоди на квітень в Україні. Експерти з Укргідрометцентру заявляють, що українцям ще зарано годуватися до літа та серйозного потепління у квітні. Попри те, що це весна, великих змін погоди не буде. Температура у цей період буде поступово збільшуватися, а опади будуть змінюватися. Температура у другий місяць весни буде близько до даних за попередні роки, а от опади будуть у межах норми.

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Цьогоріч в Україні у квітні середньомісячна температура коливатиметься у межах 8-11 градусів з позначкою "+". У гірських місцевостях цей температурний показник буде трохи нижчим – 5-6 градусів тепла. Це близько до середніх багаторічних значень. Загалом кліматична характеристика для квітня не є аномальною – температура очікується на 1-2 градуси вище за попередні роки для України в цей період.

Щодо опадів у квітні, то у містах буде 30-57 мм, а в горах – від 62 до 88 мм. Цей показник у межах середніх багаторічних значень і майже як попереднього місяця.

Також ймовірні затоплення ґрунту на початку місяця. На більшій частині території України топиться сніг, якого було аномально багато попереднього місяця.

За даними синоптиків, українці у квітні повинні звернути увагу на стан каналізаційних систем, щоб не було затоплень.

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