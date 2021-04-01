Погода в Україні 1 квітня: у яких областях очікуються дощі

1 квітня в Україну повернеться не лише справді тепла погода, а й опади. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі

1 квітня, у четвер, в країні переважатиме тепла погода з помірним вітром. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук. За її словами, у більшості областей вдень повітря прогріється до +15+20.

"Вздовж смуги Сумщина – Черкащина – Полтавщина – Одещина повітря буде трохи свіжішим, але також тепло, +11+15 градусів. І ще може бути свіжувато в наших прибережних морських зонах, де ще холодні моря підкачують нижчі градуси. 1-го квітня дощі пройдуть у західних та подекуди в північних областях. На решті території України – без істотних опадів. У Києві майже літо – очікується вдень +17+19 градусів. Вітер з південного заходу, суттєві опади – навряд, а ось п'ятниця буде в столиці дощовою", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 1 квітня у містах України:

Ужгород +16+17

Львів +17+19

Чернівці +16+17

Івано-Франківськ +16+17

Тернопіль +16+17

Рівне +17+19

Луцьк +17+19

Вінниця +14+16

Хмельницький +16+17

Житомир +17+19

Чернігів +16+17

Черкаси +14+16

Миколаїв +14+16

Одеса +12+14

Херсон +14+16

Сімферополь +12+14

Полтава +13+15

Суми +16+17

Харків +13+15

Дніпро +14+16

Запоріжжя +12+14

Донецьк +14+16

Луганськ +13+15

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