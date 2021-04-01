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Погода в Україні 1 квітня: у яких областях очікуються дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

1 квітня в Україну повернеться не лише справді тепла погода, а й опади. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі

1 квітня, у четвер, в країні переважатиме тепла погода з помірним вітром. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук. За її словами, у більшості областей вдень повітря прогріється до +15+20.

"Вздовж смуги Сумщина Черкащина Полтавщина Одещина повітря буде трохи свіжішим, але також тепло, +11+15 градусів. І ще може бути свіжувато в наших прибережних морських зонах, де ще холодні моря підкачують нижчі градуси. 1-го квітня дощі пройдуть у західних та подекуди в північних областях. На решті території України без істотних опадів. У Києві майже літо очікується вдень +17+19 градусів. Вітер з південного заходу, суттєві опади навряд, а ось п'ятниця буде в столиці дощовою", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 1 квітня у містах України:

Погода в Україні 1 квітня: у яких областях очікуються дощі - фото 453761
  • Ужгород +16+17
  • Львів +17+19
  • Чернівці +16+17
  • Івано-Франківськ +16+17
  • Тернопіль +16+17
  • Рівне +17+19
  • Луцьк +17+19
  • Вінниця +14+16
  • Хмельницький +16+17
  • Житомир +17+19
  • Чернігів +16+17
  • Черкаси +14+16
  • Миколаїв +14+16
  • Одеса +12+14
  • Херсон +14+16
  • Сімферополь +12+14
  • Полтава +13+15
  • Суми +16+17
  • Харків +13+15
  • Дніпро +14+16
  • Запоріжжя +12+14
  • Донецьк +14+16
  • Луганськ +13+15

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