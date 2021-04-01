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Погода в Україні 1 квітня: у яких областях очікуються дощі
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1 квітня в Україну повернеться не лише справді тепла погода, а й опади. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі
1 квітня, у четвер, в країні переважатиме тепла погода з помірним вітром. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук. За її словами, у більшості областей вдень повітря прогріється до +15+20.
"Вздовж смуги Сумщина – Черкащина – Полтавщина – Одещина повітря буде трохи свіжішим, але також тепло, +11+15 градусів. І ще може бути свіжувато в наших прибережних морських зонах, де ще холодні моря підкачують нижчі градуси. 1-го квітня дощі пройдуть у західних та подекуди в північних областях. На решті території України – без істотних опадів. У Києві майже літо – очікується вдень +17+19 градусів. Вітер з південного заходу, суттєві опади – навряд, а ось п'ятниця буде в столиці дощовою", – поділилась вона.
Прогноз погоди на 1 квітня у містах України:
- Ужгород +16+17
- Львів +17+19
- Чернівці +16+17
- Івано-Франківськ +16+17
- Тернопіль +16+17
- Рівне +17+19
- Луцьк +17+19
- Вінниця +14+16
- Хмельницький +16+17
- Житомир +17+19
- Чернігів +16+17
- Черкаси +14+16
- Миколаїв +14+16
- Одеса +12+14
- Херсон +14+16
- Сімферополь +12+14
- Полтава +13+15
- Суми +16+17
- Харків +13+15
- Дніпро +14+16
- Запоріжжя +12+14
- Донецьк +14+16
- Луганськ +13+15
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