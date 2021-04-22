Похолодання та грози: синоптик попередила про погіршення погоди

23 квітня в Україні очікується нова порція похолодання та дощів. Детальніше про негоду читайте далі.

23 квітня, у п'ятницю, атмосферний фронт принесе похолодання у західні та північні області, де вдень повітря прогріється до +7+12. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці. За її словами, східні, південні та більшість центральних областей все ще зможуть насолоджуватись теплою погодою – до +12+18.

І ще: Магнітні бурі у травні 2021: календар, коли небезпечні дати в Україні

"Атмосферний капосний фронт, який знову лозиною відганятиме від нас теплу весну, принесе дощі та подекуди грози. Розвиватиметься ситуація звично: накрило хмарами, посилився північно-західний вітер, пішов дощ. Фронт погнав далі – в його тилу притихло, прояснило. До Сходу та південного сходу України фронт не встигне дійти, тому там у п‘ятницю без істотних опадів. І вдень, як я вже сказала, в тилу фронту опади затухатимуть. Вітер посилиться, буде рвучким", – розповіла вона.

У Києві 23 квітня температура знизиться до +7+10, очікується поривчастий вітер та дощ. Це похолодання з часом поверне заморозки у більшості областей. А от на потепління варто розраховувати не раніше вівторка, 27 квітня.

Читайте також: Погода у квітні 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць