На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Пограбування по-джентльменськи: дивіться трейлер кримінального бойовика
-
- 17
У мережі показали трейлер кримінального бойовика "Пограбування по-джентльменськи". У головних ролях – Пірс "Джеймс Бонд" Броснан і Тім Рот.
За сюжетом стрічки, після зухвалої втечі з в'язниці "найвідоміший злодій в світі Річард Пейс" (Броснан) укладає угоду з "Командою ізгоїв", які грабують багатих і віддають гроші бідним. Ролик з'явився на ютуб-каналі iVideos.
І ще: ТОП 3 нові серіали, які вийдуть у травні 2021
Як запевняють творці кіно, "грабувати вони будуть красиво, завзято і зі смаком – по-джентльменськи". Режисер – Ренні Харлін (Міцний горішок 2, Довгий поцілунок на ніч). Він же – співавтор сценарію, поряд з Куртом Віммером (Еквілібріум).
В інших ролях: Джеймі Чон, Герміона Корфілд, Нік Кеннон, Гонсало Менендес, Девід Батчелор. У кіно стрічка вийде з 10 червня.
Це цікаво: Чому жінки вбивають: вийшов трейлер другого сезону серіалу
-
21:1518 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:47Чоловікам на замітку: три якості дійсно розумної жінки
-
20:16Радники Єлизавети II закликали її позбавити принца Гаррі усіх титулів
-
19:41Пограбування по-джентльменськи: дивіться трейлер кримінального бойовика
-
19:14Чотири золотих правила здорового життя
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
18:42Це наша історія: Тіна Кароль відверто висловилася про стосунки з Даном Баланом
-
18:15Гороскоп на 18 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:44Фотограф з Запоріжжя показав красу нічної грози
-
17:19Астрологи попередили три знаки Зодіаку про проблеми у 2021 році
-
16:50Які залежності притаманні різним знакам Зодіаку: від алкоголю і до похвали
-
16:46Лікарі пояснили, після яких операцій протипоказані авіаперельоти
-
16:17Всі скажуть, що я – шльондра: Оля Цибульська поскаржилася на погрози від дружини DZIDZIO
-
15:43Велетень з Серн-Еббас: вчені встановили вік "оголеного" геогліфа (ФОТО)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:17Емілі Ратажковскі продала своє спокусливе фото як NFT за 175 тисяч доларів
-
14:45Три вітамінні коктейлі, які допоможуть схуднути до літа
-
14:16У США з аукціону продадуть спалений дотла McLaren GT: фотофакт
-
13:51Польська фітнес-модель розбурхала Instagram пікантними знімками у прозорій білизні
-
13:25Укрзалізниця запускає три нових потяги до моря
-
12:52На продаж виставили Toyota FJ Cruiser, який переробили у кабріолет: фото
-
12:28Найкумедніші стрижки, які ніхто б не захотів повторити (фото)
-
11:4937 років тому: Мадонна показала зухвале архівне фото
-
11:21Відчайдух зіткнувся з величезною акулою і зробив наймоторошніші фото у своєму житті
-
10:48Дідусь з Японії став затятим гонщиком у 93 роки, освоївши комп'ютерні ігри: відео
-
20:16Радники Єлизавети II закликали її позбавити принца Гаррі усіх титулів
-
16:50Які залежності притаманні різним знакам Зодіаку: від алкоголю і до похвали
-
12:28Найкумедніші стрижки, які ніхто б не захотів повторити (фото)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 травня
- 16 травня
-
20:22Дівчина тижня: гімнастка Ліза Мейсон, яка заводить своєю гнучкістю на пікантних фото (18+)
-
17:49Як приготувати бургер на мангалі: покроковий рецепт у відео
-
14:21Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:20Найгарячіші образи Меган Фокс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 травня
- 15 травня
-
21:4888-річний художник-любитель показав за допомогою малюнків свій рік на карантині
-
18:47Що буде з організмом, якщо з'їдати усього 1 банан на день: пояснення дієтологині
-
15:00ТОП 25+ фільмів про космос, які варто переглянути
-
13:05Привітання з Днем сім'ї 2021: найкращі вірші, смс і проза для рідних
-
12:18Українські назви сузір'їв: як в народі називали Велику Ведмедицю, Молочний шлях та інші
-
09:45Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 травня
-
08:13Чому одні люди люблять каву, а інші – ні: цікаве пояснення науковців
- 14 травня
-
20:22Учені назвали дієту, яка допомагає побороти стрес без шкоди для здоров'я
-
16:21Специфічні смаки та захоплення Цезарем: невідомі факти про Марка Цукерберга
-
14:2030 синонімів до слова "деруни": як в Україні називають драники
-
12:15Фільми з Кейт Бланшетт: 5 кінострічок 2021 року з відомою акторкою
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 травня
-
07:14Сексолог назвав три продукти, які негативно впливають на чоловічу потенцію
- 13 травня
-
19:50Як змінювалася голлівудська Попелюшка Фріда Пінто: фото 18+
-
17:50Без комплексів: найгарячіші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
14:20Фільми з Робертом Паттінсоном: 5 нових кінострічок з актором