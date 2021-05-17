Пограбування по-джентльменськи: дивіться трейлер кримінального бойовика

У мережі показали трейлер кримінального бойовика "Пограбування по-джентльменськи". У головних ролях – Пірс "Джеймс Бонд" Броснан і Тім Рот.

За сюжетом стрічки, після зухвалої втечі з в'язниці "найвідоміший злодій в світі Річард Пейс" (Броснан) укладає угоду з "Командою ізгоїв", які грабують багатих і віддають гроші бідним. Ролик з'явився на ютуб-каналі iVideos.

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Як запевняють творці кіно, "грабувати вони будуть красиво, завзято і зі смаком – по-джентльменськи". Режисер – Ренні Харлін (Міцний горішок 2, Довгий поцілунок на ніч). Він же – співавтор сценарію, поряд з Куртом Віммером (Еквілібріум).

В інших ролях: Джеймі Чон, Герміона Корфілд, Нік Кеннон, Гонсало Менендес, Девід Батчелор. У кіно стрічка вийде з 10 червня.

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