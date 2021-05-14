Чому жінки вбивають: вийшов трейлер другого сезону серіалу

Компанія Paramount + випустила офіційний трейлер другого сезону Чому жінки вбивають. Прем'єра серіалу відбудеться в четвер, 3 червня.

У другому сезоні творець шоу Марк Черрі представить нові сюжетні лінії.

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У другому сезоні творець шоу Марк Черрі представить нові сюжетні лінії. Дія серіалу розгортається в 1949 році, а сюжет оповідає про те, що значить бути красивою, про приховану правду за фасадами, які люди представляють світу, наслідки ігнорування суспільством і про те, на що здатна одна жінка.

У новому сезоні повністю оновили акторський склад, до якого увійшли Еллісон Толман, Лана Паррілла, Б.К. Кеннон, Джордан Крісті, Меттью Даддаріо, Вероніка Фалькон і Нік Фрост. Прем'єра другого сезону серіалу Чому жінки вбивають відбудеться 3 червня.

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