Перекладач довів до сліз гравця збірної Латвії

Латвія йде третьою з трьома балами у групі / belrynok

На передматчевій прес-конференції матчу Ліги Націй перекладач розсмішив присутніх, серед яких був форвард збірної Латвії Денис Ракель.

Коли представник збірної Казахстану намагався перекласти слова представників збірної Латвії, він почав дуже запинатися.

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Одного з футболістів він назвав "Анаболичем". Особливо перекладач розсмішив латвійського форварда ФК "Рига" Дениса Ракеля, який залився реготом. До речі, саме Ракель забив єдиний гол за збірну Латвії в цьому поєдинку. Збірна Казахстану після п'яти турів посідає другу сходинку у першій групі дивізіону D Ліги Націй з шістьма очками в активі. Латвія йде третьою з трьома балами.

А от українець Андрій Шевченко був визнаний автором найкрасивішого голу "Мілана" за всю історію матчів з "Ювентусом".

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