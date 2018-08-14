Аномальна спека: коли чекати глобального потепління

До 2050 року зміна клімату викличе підвищення середньої температури повітря до +35 градусів у 970 великих містах світу

Згідно з дослідженням, до 2050 року кількість міських жителів, які зазнають впливу екстремальної спеки, збільшиться у вісім разів – до 1,6 мільярда людей.

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"Питання, як охолоджувати населення, тепер займає пріоритетне місце в політичному та науковому порядку денному", – зазначив професор університету Пердью Дев Ніегі. У 2018 році в Чино, розташованому за 50 кілометрів від Лос-Анджелеса, вже зафіксовано +48,9 градусів, Сіднеї – +47 градусів.

Вчені припускають, що Франція може легко подолати позначку +50 градусів до кінця століття. Вони прогнозують, що австралійські міста досягнуто цієї температури значно раніше. У Кувейті прогнозується до +60 градусів. "Спекотно, як у доменній печі, ти буквально відчуваєш небезпеку для життя й апокаліпсис", – зазначив професор Мельбурнського університету Найджел Таппер, коментуючи температуру +48 градусів.

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