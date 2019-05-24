Погода в Україні на вихідних: прогноз на 25-26 травня

На вихідних в Україні прогнозується нестабільна погода, лише температура повітря не зазнає значних змін. Детальніше про погоду 25-26 травня читайте далі.

Вихідні в країні відзначаться дощами з грозами і навіть градом, можливі прояснення. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Це цікаво: Синоптики дали прогноз погоди на літо 2019

"Вихідними єдиним джерелом стабільності в Україні буде температура повітря. Бо саме вона вже якийсь час не міняється і суттєво не зміниться. Протягом дня 25-26 травня очікується +20+26 градусів, на Заході +16+22 градуси. Дощі з грозами залишаються пріоритетними. Під час гроз можливі шквали та град. Звичайно, будуть прояснення, особливо у неділю на Правобережжі", – поділилась вона.

У Києві 25 травня також пройдуть дощі з грозами, місцями з градом, а також з рвучким вітром. 26 травня також можливі періодичні дощі з грозами, а температура втримається на рівні +23+25. Сухо та сонячно на вихідних у столиці буде здебільшого вранці.

Читайте також: Магнітні бурі у травні 2019: коли українцям варто бути обачними