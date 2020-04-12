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Погода в Україні на Вербну неділю: прогноз на 12 квітня

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

12 квітня в Україні переважатиме сонячна та суха погода, а вітер трохи стихне. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

12 квітня, у Вербну неділю, українці все ще зможуть насолоджуватись весняною погодою, однак вже з 14-15 квітня варто готуватись до серйозного похолодання з дощами. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Погода в Україні 12 квітня, на Вербну неділю, очікується сухою, переважно сонячною, з температурою повітря +11+16 градусів. У понеділок, 13 квітня, у більшості областей України відчутно потепліє, до +15+20 градусів. Але вітер знову стане сильним, проте ще південно-західного напрямку. А ось з 14-15-го квітня почнеться. Вітер перейде знову на північно-західний, північний, увірветься похолодання, швидкість вітру збільшиться, дощі подекуди переходитимуть у мокрий сніг", – додала вона.

Прогноз погоди на 12 квітня у містах України:

Погода в Україні на Вербну неділю: прогноз на 12 квітня - фото 397519
  • Ужгород +18+20
  • Львів +16+18
  • Чернівці +17+19
  • Івано-Франківськ +17+19
  • Тернопіль +16+18
  • Рівне +15+17
  • Луцьк +15+17
  • Вінниця +14+16
  • Хмельницький +15+17
  • Житомир +14+16
  • Чернігів +12+14
  • Черкаси +14+16
  • Миколаїв +15+17
  • Одеса +15+17
  • Херсон +14+16
  • Сімферополь +14+16
  • Полтава +13+15
  • Суми +13+15
  • Харків +11+13
  • Дніпро +14+16
  • Запоріжжя +14+16
  • Донецьк +13+15
  • Луганськ +11+13

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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