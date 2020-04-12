Погода в Україні на Вербну неділю: прогноз на 12 квітня

12 квітня в Україні переважатиме сонячна та суха погода, а вітер трохи стихне. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

12 квітня, у Вербну неділю, українці все ще зможуть насолоджуватись весняною погодою, однак вже з 14-15 квітня варто готуватись до серйозного похолодання з дощами. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Погода в Україні 12 квітня, на Вербну неділю, очікується сухою, переважно сонячною, з температурою повітря +11+16 градусів. У понеділок, 13 квітня, у більшості областей України відчутно потепліє, до +15+20 градусів. Але вітер знову стане сильним, проте ще південно-західного напрямку. А ось з 14-15-го квітня почнеться. Вітер перейде знову на північно-західний, північний, увірветься похолодання, швидкість вітру збільшиться, дощі подекуди переходитимуть у мокрий сніг", – додала вона.

Прогноз погоди на 12 квітня у містах України:

Ужгород +18+20

Львів +16+18

Чернівці +17+19

Івано-Франківськ +17+19

Тернопіль +16+18

Рівне +15+17

Луцьк +15+17

Вінниця +14+16

Хмельницький +15+17

Житомир +14+16

Чернігів +12+14

Черкаси +14+16

Миколаїв +15+17

Одеса +15+17

Херсон +14+16

Сімферополь +14+16

Полтава +13+15

Суми +13+15

Харків +11+13

Дніпро +14+16

Запоріжжя +14+16

Донецьк +13+15

Луганськ +11+13

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