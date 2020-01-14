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Погода в Україні на Василя: прогноз на 14 січня

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Прогноз на сьогодні - фото 1
Прогноз на сьогодні

14 січня в Україні визначатиме погоду антициклон, тому відчутних опадів не буде майже ніде. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте на Радіо МАКСИМУМ!

14 січня, у вівторок, поки українці відзначатимуть День ангела Василя, антициклон забезпечить суху погоду Незначні дощі можливі тільки на Сумщині та Чернігівщині. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря в Україні у вівторок протягом дня становитиме +1+7 градусів. Вітер передбачається південно-західний, слабкий або помірний. У Києві Новий рік буде теплим, вдень до +3+4 градусів. Без опадів", - додала вона.

Прогноз погоди на 14 січня у містах України:

Погода в Україні на Василя: прогноз на 14 січня - фото 379487
  • Ужгород +3+5
  • Львів +4+6
  • Чернівці +4+6
  • Івано-Франківськ +4+6
  • Тернопіль +4+6
  • Рівне +3+5
  • Луцьк +3+5
  • Вінниця +4+6
  • Хмельницький 3+5
  • Житомир 3+5
  • Чернігів +3+5
  • Черкаси +3+5
  • Миколаїв 3+5
  • Одеса +4+6
  • Херсон +3+5
  • Сімферополь +3+5
  • Полтава +3+5
  • Суми +2+4
  • Харків +2+4
  • Дніпро +3+5
  • Запоріжжя +3+5
  • Донецьк +2+4
  • Луганськ +2+4

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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