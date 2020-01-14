Погода в Україні на Василя: прогноз на 14 січня

14 січня в Україні визначатиме погоду антициклон, тому відчутних опадів не буде майже ніде. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте на Радіо МАКСИМУМ!

14 січня, у вівторок, поки українці відзначатимуть День ангела Василя, антициклон забезпечить суху погоду Незначні дощі можливі тільки на Сумщині та Чернігівщині. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря в Україні у вівторок протягом дня становитиме +1+7 градусів. Вітер передбачається південно-західний, слабкий або помірний. У Києві Новий рік буде теплим, вдень до +3+4 градусів. Без опадів", - додала вона.

Прогноз погоди на 14 січня у містах України:

Ужгород +3+5

Львів +4+6

Чернівці +4+6

Івано-Франківськ +4+6

Тернопіль +4+6

Рівне +3+5

Луцьк +3+5

Вінниця +4+6

Хмельницький 3+5

Житомир 3+5

Чернігів +3+5

Черкаси +3+5

Миколаїв 3+5

Одеса +4+6

Херсон +3+5

Сімферополь +3+5

Полтава +3+5

Суми +2+4

Харків +2+4

Дніпро +3+5

Запоріжжя +3+5

Донецьк +2+4

Луганськ +2+4

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