Погода в Україні 9 жовтня: частину країни накриє потепління

9 жовтня в Україні поступово почне покращуватись погода, адже дощів поменшає, а температура повітря поступово підійматиметься. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

9 жовтня, у середу, в країну почне поступово повертатись тепло після нічних заморозків. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, вдень по всій країні температура коливатиметься на рівні +12+18. Найтепліше буде до +18 на південному заході, а от на півночі місцями до +7+12.

"Проте тенденція, яку несе південно-західний вітер, явно у бік потепління. Між іншим, якщо згадали про вітер, кому важливо – у середу він буде поривчастим, до сильного. Про опади. В більшості областей України переважатиме суха погода, лише на Півночі та Заході ймовірні невеликі дощі. Та й то, локально. У Києві середа вже буде теплішою. Вдень очікується близько +12 градусів. Щоправда, буде хмарно і навіть невеликий дощ", – додала вона.

Прогноз погоди на 9 жовтня у містах України:

Ужгород +14+16

Львів +12+14

Чернівці +15+17

Івано-Франківськ +14+16

Тернопіль +11+13

Рівне +10+12

Луцьк +10+12

Вінниця +12+14

Хмельницький +11+13

Житомир +10+12

Чернігів +8+10

Черкаси +11+13

Миколаїв +15+17

Одеса +15+17

Херсон +14+16

Полтава +10+12

Суми +7+9

Харків +9+11

Дніпро +10+12

Запоріжжя +13+15

Донецьк +9+11

Луганськ +9+11

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