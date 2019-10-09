Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День захисника України

Погода в Україні 9 жовтня: частину країни накриє потепління

  • 50
Погода сьогодні в Україні - фото 1
Погода сьогодні в Україні

9 жовтня в Україні поступово почне покращуватись погода, адже дощів поменшає, а температура повітря поступово підійматиметься. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

9 жовтня, у середу, в країну почне поступово повертатись тепло після нічних заморозків. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, вдень по всій країні температура коливатиметься на рівні +12+18. Найтепліше буде до +18 на південному заході, а от на півночі місцями до +7+12.

"Проте тенденція, яку несе південно-західний вітер, явно у бік потепління. Між іншим, якщо згадали про вітер, кому важливо у середу він буде поривчастим, до сильного. Про опади. В більшості областей України переважатиме суха погода, лише на Півночі та Заході ймовірні невеликі дощі. Та й то, локально. У Києві середа вже буде теплішою. Вдень очікується близько +12 градусів. Щоправда, буде хмарно і навіть невеликий дощ", – додала вона.

Прогноз погоди на 9 жовтня у містах України:

Погода в Україні 9 жовтня: частину країни накриє потепління - фото 360372
  • Ужгород +14+16
  • Львів +12+14
  • Чернівці +15+17
  • Івано-Франківськ +14+16
  • Тернопіль +11+13
  • Рівне +10+12
  • Луцьк +10+12
  • Вінниця +12+14
  • Хмельницький +11+13
  • Житомир +10+12
  • Чернігів +8+10
  • Черкаси +11+13
  • Миколаїв +15+17
  • Одеса +15+17
  • Херсон +14+16
  • Полтава +10+12
  • Суми +7+9
  • Харків +9+11
  • Дніпро +10+12
  • Запоріжжя +13+15
  • Донецьк +9+11
  • Луганськ +9+11

Читайте також: Погода на жовтень 2019 в Україні: прогноз, якою буде погода в регіонах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Пожежники вже їдуть: оголена Леся Нікітюк не на жарт розпалила мережу
  • 05 жовтня, 21:22
  • 11099
10 дурних запитань фітнес-тренеру: все, що вас цікавило
  • 02 жовтня, 16:21
  • 907
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1812064
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна