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Погода в Україні 9 вересня: де буде найспекотніше
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9 вересня в країну втримається доволі комфортна та малохмарна погода. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 9 вересня, у понеділок, в країні все ще затримається тепла та суха погода. Винятком стане захід, а саме Ужгород, де можливі періодичні дощі з грозами. Середня температура повітря коливатиметься на рівні +23+26, а найспекотніше буде у центрі та на півдні країни – до +26+28.
У Києві 9 вересня також суха та малохмарна погода, вдень повітря прогріється до +26+28.
Прогноз погоди на 9 вересня у містах України:
- Ужгород +26+28
- Львів +23+25
- Чернівці +23+25
- Івано-Франківськ +24+26
- Тернопіль +24+26
- Рівне +25+27
- Луцьк +24+26
- Вінниця +26+28
- Хмельницький +25+27
- Житомир +26+28
- Чернігів +25+27
- Черкаси +26+28
- Миколаїв +25+27
- Одеса +24+26
- Херсон +26+28
- Полтава +25+27
- Суми +24+26
- Харків +24+26
- Дніпро +26+28
- Запоріжжя +25+27
- Донецьк +25+27
- Луганськ +24+26
Читайте також: Погода в Україні на вересень 2019: прогноз на початок осені
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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