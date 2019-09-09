Погода в Україні 9 вересня: де буде найспекотніше

9 вересня в країну втримається доволі комфортна та малохмарна погода. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 9 вересня, у понеділок, в країні все ще затримається тепла та суха погода. Винятком стане захід, а саме Ужгород, де можливі періодичні дощі з грозами. Середня температура повітря коливатиметься на рівні +23+26, а найспекотніше буде у центрі та на півдні країни – до +26+28.

У Києві 9 вересня також суха та малохмарна погода, вдень повітря прогріється до +26+28.

Прогноз погоди на 9 вересня у містах України:

Ужгород +26+28

Львів +23+25

Чернівці +23+25

Івано-Франківськ +24+26

Тернопіль +24+26

Рівне +25+27

Луцьк +24+26

Вінниця +26+28

Хмельницький +25+27

Житомир +26+28

Чернігів +25+27

Черкаси +26+28

Миколаїв +25+27

Одеса +24+26

Херсон +26+28

Полтава +25+27

Суми +24+26

Харків +24+26

Дніпро +26+28

Запоріжжя +25+27

Донецьк +25+27

Луганськ +24+26

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