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Погода в Україні 9 вересня: де буде найспекотніше

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Погода сьогодні - фото 1
Погода сьогодні

9 вересня в країну втримається доволі комфортна та малохмарна погода. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 9 вересня, у понеділок, в країні все ще затримається тепла та суха погода. Винятком стане захід, а саме Ужгород, де можливі періодичні дощі з грозами. Середня температура повітря коливатиметься на рівні +23+26, а найспекотніше буде у центрі та на півдні країни – до +26+28.

У Києві 9 вересня також суха та малохмарна погода, вдень повітря прогріється до +26+28.

Прогноз погоди на 9 вересня у містах України:

Погода в Україні 9 вересня: де буде найспекотніше - фото 353488
  • Ужгород +26+28
  • Львів +23+25
  • Чернівці +23+25
  • Івано-Франківськ +24+26
  • Тернопіль +24+26
  • Рівне +25+27
  • Луцьк +24+26
  • Вінниця +26+28
  • Хмельницький +25+27
  • Житомир +26+28
  • Чернігів +25+27
  • Черкаси +26+28
  • Миколаїв +25+27
  • Одеса +24+26
  • Херсон +26+28
  • Полтава +25+27
  • Суми +24+26
  • Харків +24+26
  • Дніпро +26+28
  • Запоріжжя +25+27
  • Донецьк +25+27
  • Луганськ +24+26

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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