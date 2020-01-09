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Погода в Україні 9 січня: де пройдуть дощі з мокрим снігом
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9 січня в Україні визначатиме погоду атмосферний фронт, тому у кількох областях пройдуть дощі з мокрим снігом. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
9 січня, у четвер, в країну прийде незначне потепління, а разом з ними і опади у виглядів дощів та мокрого снігу. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"У четвер в Україну прийде атмосферний фронт і тому на Заході, Півночі та у центральній частині очікуються дощ та мокрий сніг.
Відповідно, усі метеозалежні – залягайте або вдома на диванах або на роботі на клавіатурах, бо йде зміна атмосферного тиску. Південь та Схід України обійдуться поки що сухою погодою. Вдень потепліє знову до 2 морозу – 3 тепла",– зазначила вона.
У Києві 9 січня також пройде дощ з мокрим снігом, а вдень температура повітря коливатиметься на рівні 0+2.
Прогноз погоди на 9 січня у містах України:
- Ужгород -1+1
- Львів 0+2
- Чернівці 0+2
- Івано-Франківськ 0+2
- Тернопіль 0+2
- Рівне 0+2
- Луцьк 0+2
- Вінниця 0+2
- Хмельницький 0+2
- Житомир 0+2
- Чернігів 0+2
- Черкаси 0+2
- Миколаїв +1+3
- Одеса +1+3
- Херсон +1+3
- Сімферополь +1+3
- Полтава -1+1
- Суми 0+2
- Харків -1+1
- Дніпро 0+2
- Запоріжжя 0+2
- Донецьк -1+1
- Луганськ -1+1
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