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Погода в Україні 9 січня: де пройдуть дощі з мокрим снігом

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

9 січня в Україні визначатиме погоду атмосферний фронт, тому у кількох областях пройдуть дощі з мокрим снігом. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

9 січня, у четвер, в країну прийде незначне потепління, а разом з ними і опади у виглядів дощів та мокрого снігу. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У четвер в Україну прийде атмосферний фронт і тому на Заході, Півночі та у центральній частині очікуються дощ та мокрий сніг.
Відповідно, усі метеозалежні залягайте або вдома на диванах або на роботі на клавіатурах, бо йде зміна атмосферного тиску. Південь та Схід України обійдуться поки що сухою погодою. Вдень потепліє знову до 2 морозу 3 тепла",– зазначила вона.

У Києві 9 січня також пройде дощ з мокрим снігом, а вдень температура повітря коливатиметься на рівні 0+2.

Прогноз погоди на 9 січня у містах України:

Погода в Україні 9 січня: де пройдуть дощі з мокрим снігом - фото 378781
  • Ужгород -1+1
  • Львів 0+2
  • Чернівці 0+2
  • Івано-Франківськ 0+2
  • Тернопіль 0+2
  • Рівне 0+2
  • Луцьк 0+2
  • Вінниця 0+2
  • Хмельницький 0+2
  • Житомир 0+2
  • Чернігів 0+2
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв +1+3
  • Одеса +1+3
  • Херсон +1+3
  • Сімферополь +1+3
  • Полтава -1+1
  • Суми 0+2
  • Харків -1+1
  • Дніпро 0+2
  • Запоріжжя 0+2
  • Донецьк -1+1
  • Луганськ -1+1

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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