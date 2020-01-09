Погода в Україні 9 січня: де пройдуть дощі з мокрим снігом

9 січня в Україні визначатиме погоду атмосферний фронт, тому у кількох областях пройдуть дощі з мокрим снігом. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

9 січня, у четвер, в країну прийде незначне потепління, а разом з ними і опади у виглядів дощів та мокрого снігу. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У четвер в Україну прийде атмосферний фронт і тому на Заході, Півночі та у центральній частині очікуються дощ та мокрий сніг.

Відповідно, усі метеозалежні – залягайте або вдома на диванах або на роботі на клавіатурах, бо йде зміна атмосферного тиску. Південь та Схід України обійдуться поки що сухою погодою. Вдень потепліє знову до 2 морозу – 3 тепла",– зазначила вона.

У Києві 9 січня також пройде дощ з мокрим снігом, а вдень температура повітря коливатиметься на рівні 0+2.

Прогноз погоди на 9 січня у містах України:

Ужгород -1+1

Львів 0+2

Чернівці 0+2

Івано-Франківськ 0+2

Тернопіль 0+2

Рівне 0+2

Луцьк 0+2

Вінниця 0+2

Хмельницький 0+2

Житомир 0+2

Чернігів 0+2

Черкаси 0+2

Миколаїв +1+3

Одеса +1+3

Херсон +1+3

Сімферополь +1+3

Полтава -1+1

Суми 0+2

Харків -1+1

Дніпро 0+2

Запоріжжя 0+2

Донецьк -1+1

Луганськ -1+1

Читайте також: Як взимку зменшити витрати палива: дієві поради