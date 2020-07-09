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Погода в Україні 9 липня: де очікуються дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

9 липня в Україні все ще втримається свіжа погода, а спека послабиться навіть у південних та східних областях. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

9 липня, у четвер, по всій країні спаде спека, а невеликі дощі з грозами затримаються лише у західних та північних областях, а також на Вінниччині. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Свіже повітря, яке прорвалося в Україну, погостює й 9-го липня. Температура повітря впродовж дня очікується в західних, у більшості центральних та північних областях +20+26 градусів, у південній частині, в східних областях, у Дніпрі та районах +26+29 градусів. Найбільше радуємося за мешканців Півдня, Сходу та Центру, звідки нарешті відходить сильна спека. На Півдні, Сході та в більшості центральних областей буде суха сонячна погода", – додала вона.

У Києві 9 липня можливі локальні дощі з проясненнями, а температура вдень сягне позначок у +23+24.

Прогноз погоди на 9 липня у містах України:

Погода в Україні 9 липня: де очікуються дощі - фото 414614
  • Ужгород +23+25
  • Львів +20+22
  • Чернівці +21+23
  • Івано-Франківськ +21+23
  • Тернопіль +21+23
  • Рівне +21+23
  • Луцьк +20+22
  • Вінниця +22+24
  • Хмельницький +22+24
  • Житомир +21+23
  • Чернігів +22+24
  • Черкаси +24+26
  • Миколаїв +26+28
  • Одеса +26+28
  • Херсон +26+28
  • Сімферополь +26+28
  • Полтава +24+26
  • Суми +22+24
  • Харків +25+27
  • Дніпро +25+27
  • Запоріжжя +26+28
  • Донецьк +25+27
  • Луганськ +25+27

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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