Погода в Україні 9 липня: де очікуються дощі

9 липня в Україні все ще втримається свіжа погода, а спека послабиться навіть у південних та східних областях. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

9 липня, у четвер, по всій країні спаде спека, а невеликі дощі з грозами затримаються лише у західних та північних областях, а також на Вінниччині. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Свіже повітря, яке прорвалося в Україну, погостює й 9-го липня. Температура повітря впродовж дня очікується в західних, у більшості центральних та північних областях +20+26 градусів, у південній частині, в східних областях, у Дніпрі та районах +26+29 градусів. Найбільше радуємося за мешканців Півдня, Сходу та Центру, звідки нарешті відходить сильна спека. На Півдні, Сході та в більшості центральних областей буде суха сонячна погода", – додала вона.

У Києві 9 липня можливі локальні дощі з проясненнями, а температура вдень сягне позначок у +23+24.

Прогноз погоди на 9 липня у містах України:

Ужгород +23+25

Львів +20+22

Чернівці +21+23

Івано-Франківськ +21+23

Тернопіль +21+23

Рівне +21+23

Луцьк +20+22

Вінниця +22+24

Хмельницький +22+24

Житомир +21+23

Чернігів +22+24

Черкаси +24+26

Миколаїв +26+28

Одеса +26+28

Херсон +26+28

Сімферополь +26+28

Полтава +24+26

Суми +22+24

Харків +25+27

Дніпро +25+27

Запоріжжя +26+28

Донецьк +25+27

Луганськ +25+27

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