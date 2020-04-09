Погода в Україні 9 квітня: точний прогноз на сьогодні

9 квітня в Україні погоду буде визначати антициклон, тож у всіх областях буде сухо та сонячно. Детальніше про погоду на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

9 квітня, у четвер, по всій країні переважатиме справді весняна погода з помірним вітром. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, вже 10 квітня прийде тимчасове похолодання з дощами, однак вже з 14 квітня повернеться тепло.

"9-го квітня погоду в Україні визначатиме антициклон Loris, який втримає сонячну суху погоду в усіх областях. Вітер переважно південно-західний, невеликий, максимум помірний. Температура повітря найближчої ночі +3+9 градусів, завтра вдень досягне +15+22 градусів. У Києві четвер очікується сонячним, сухим та дуже теплим, до +20 градусів, днем", – додала вона.

Прогноз погоди на 9 квітня у містах України:

Ужгород +20+22

Львів +20+22

Чернівці +19+21

Івано-Франківськ +20+22

Тернопіль +19+21

Рівне +19+21

Луцьк +19+21

Вінниця +17+19

Хмельницький +20+22

Житомир +18+20

Чернігів +16+18

Черкаси +17+19

Миколаїв +17+19

Одеса +15+17

Херсон +15+17

Сімферополь +15+17

Полтава +14+16

Суми +14+16

Харків +14+16

Дніпро +15+17

Запоріжжя +16+18

Донецьк +14+16

Луганськ +14+16

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