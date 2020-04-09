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Погода в Україні 9 квітня: точний прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

9 квітня в Україні погоду буде визначати антициклон, тож у всіх областях буде сухо та сонячно. Детальніше про погоду на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

9 квітня, у четвер, по всій країні переважатиме справді весняна погода з помірним вітром. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, вже 10 квітня прийде тимчасове похолодання з дощами, однак вже з 14 квітня повернеться тепло.

"9-го квітня погоду в Україні визначатиме антициклон Loris, який втримає сонячну суху погоду в усіх областях. Вітер переважно південно-західний, невеликий, максимум помірний. Температура повітря найближчої ночі +3+9 градусів, завтра вдень досягне +15+22 градусів. У Києві четвер очікується сонячним, сухим та дуже теплим, до +20 градусів, днем", – додала вона.

Прогноз погоди на 9 квітня у містах України:

Погода в Україні 9 квітня: точний прогноз на сьогодні - фото 396832
  • Ужгород +20+22
  • Львів +20+22
  • Чернівці +19+21
  • Івано-Франківськ +20+22
  • Тернопіль +19+21
  • Рівне +19+21
  • Луцьк +19+21
  • Вінниця +17+19
  • Хмельницький +20+22
  • Житомир +18+20
  • Чернігів +16+18
  • Черкаси +17+19
  • Миколаїв +17+19
  • Одеса +15+17
  • Херсон +15+17
  • Сімферополь +15+17
  • Полтава +14+16
  • Суми +14+16
  • Харків +14+16
  • Дніпро +15+17
  • Запоріжжя +16+18
  • Донецьк +14+16
  • Луганськ +14+16

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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