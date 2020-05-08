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Погода в Україні 8 травня: потепління наближається
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8 травня в Україні очікується відчутне покращення погоди, адже значних опадів не прогнозується, а температура підійметься. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
8 травня, у п'ятницю, дощі послабляться майже по всій країні, а на Півночі та Заході зовсім припиняться. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Основну порцію опадів отримає східна частина України, Сумщина, Дніпро з районами, дотягне до Полтавщини, Запоріжжя, Криму. Вітер буде переважно північно-західний, а в східних областях південно-західний, поривчастий. Температура повітря поступово скидатиме недоречні холодні кайдани, повітря у п'ятницю почне прогріватися. Вдень вже очікується +13+17 градусів, лише на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині трохи свіжіше, +10+14 градусів". – додала вона.
У Києві 8 травня прогнозується прояснення та потепління до +14, однак варто бути готовими до рвучкого північно-західного вітру.
Прогноз погоди на 8 травня у містах України:
- Ужгород +15+17
- Львів +14+16
- Чернівці +14+16
- Івано-Франківськ +14+16
- Тернопіль +14+16
- Рівне +14+16
- Луцьк +14+16
- Вінниця +14+16
- Хмельницький +14+16
- Житомир +14+16
- Чернігів +13+15
- Черкаси +14+16
- Миколаїв +15+17
- Одеса +17+19
- Херсон +14+16
- Сімферополь +14+16
- Полтава +12+14
- Суми +12+14
- Харків +15+17
- Дніпро +14+16
- Запоріжжя +14+16
- Донецьк +15+17
- Луганськ +15+17
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