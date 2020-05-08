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Погода в Україні 8 травня: потепління наближається

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

8 травня в Україні очікується відчутне покращення погоди, адже значних опадів не прогнозується, а температура підійметься. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

8 травня, у п'ятницю, дощі послабляться майже по всій країні, а на Півночі та Заході зовсім припиняться. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Основну порцію опадів отримає східна частина України, Сумщина, Дніпро з районами, дотягне до Полтавщини, Запоріжжя, Криму. Вітер буде переважно північно-західний, а в східних областях південно-західний, поривчастий. Температура повітря поступово скидатиме недоречні холодні кайдани, повітря у п'ятницю почне прогріватися. Вдень вже очікується +13+17 градусів, лише на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині трохи свіжіше, +10+14 градусів". – додала вона.

У Києві 8 травня прогнозується прояснення та потепління до +14, однак варто бути готовими до рвучкого північно-західного вітру.

Прогноз погоди на 8 травня у містах України:

Погода в Україні 8 травня: потепління наближається - фото 402576
  • Ужгород +15+17
  • Львів +14+16
  • Чернівці +14+16
  • Івано-Франківськ +14+16
  • Тернопіль +14+16
  • Рівне +14+16
  • Луцьк +14+16
  • Вінниця +14+16
  • Хмельницький +14+16
  • Житомир +14+16
  • Чернігів +13+15
  • Черкаси +14+16
  • Миколаїв +15+17
  • Одеса +17+19
  • Херсон +14+16
  • Сімферополь +14+16
  • Полтава +12+14
  • Суми +12+14
  • Харків +15+17
  • Дніпро +14+16
  • Запоріжжя +14+16
  • Донецьк +15+17
  • Луганськ +15+17

Читайте також: Погода в травні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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