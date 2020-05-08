Погода в Україні 8 травня: потепління наближається

8 травня в Україні очікується відчутне покращення погоди, адже значних опадів не прогнозується, а температура підійметься. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

8 травня, у п'ятницю, дощі послабляться майже по всій країні, а на Півночі та Заході зовсім припиняться. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Основну порцію опадів отримає східна частина України, Сумщина, Дніпро з районами, дотягне до Полтавщини, Запоріжжя, Криму. Вітер буде переважно північно-західний, а в східних областях південно-західний, поривчастий. Температура повітря поступово скидатиме недоречні холодні кайдани, повітря у п'ятницю почне прогріватися. Вдень вже очікується +13+17 градусів, лише на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині трохи свіжіше, +10+14 градусів". – додала вона.

У Києві 8 травня прогнозується прояснення та потепління до +14, однак варто бути готовими до рвучкого північно-західного вітру.

Прогноз погоди на 8 травня у містах України:

Ужгород +15+17

Львів +14+16

Чернівці +14+16

Івано-Франківськ +14+16

Тернопіль +14+16

Рівне +14+16

Луцьк +14+16

Вінниця +14+16

Хмельницький +14+16

Житомир +14+16

Чернігів +13+15

Черкаси +14+16

Миколаїв +15+17

Одеса +17+19

Херсон +14+16

Сімферополь +14+16

Полтава +12+14

Суми +12+14

Харків +15+17

Дніпро +14+16

Запоріжжя +14+16

Донецьк +15+17

Луганськ +15+17

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