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Погода в Україні 8 липня: послаблення спеки та сильні грози

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

8 липня в Україну прийде нова порція похолодання та опадів у вигляді дощів з грозами і градом. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

8 липня, у середу, українцям варто готуватись до зниження температури повітря та до опадів. Грозові дощі зі шквалами і градом пройдуть у західних областях, а також на Лівобережжі. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"А Київщина, Житомирщина, Вінниччина аж до Одещини, Миколаївської, Херсонської областей та Криму ця територія побуде серед сухої погоди. Проте все ж головна новина дня зниження температури повітря, послаблення спеки. Вдень у середу очікується +20+26 градусів, на Заході +18+24 градуси, на Півдні, Сході, на Дніпропетровщині +26+30 градусів. І лише в Луганській та Донецькій областях ще буде спекотніше, до +33 градусів. Проте, як бачите, сильна спека відступить. Подальше послаблення спеки на Півдні та Сході України триватиме 9-10 липня", – додала вона.

У Києві 8 липня істотних опадів вдень не очікується, а температура повітря втримається на рівні +22+23.

Прогноз погоди на 8 липня у містах України:

Погода в Україні 8 липня: послаблення спеки та сильні грози - фото 414405
  • Ужгород +20+22
  • Львів +18+20
  • Чернівці +21+23
  • Івано-Франківськ +20+22
  • Тернопіль +20+22
  • Рівне +20+22
  • Луцьк +18+20
  • Вінниця +21+23
  • Хмельницький +20+22
  • Житомир +20+22
  • Чернігів +21+23
  • Черкаси +21+23
  • Миколаїв +25+27
  • Одеса +24+26
  • Херсон +26+28
  • Сімферополь +28+30
  • Полтава +21+23
  • Суми +26+28
  • Харків +25+27
  • Дніпро +25+27
  • Запоріжжя +27+29
  • Донецьк +29+31
  • Луганськ +31+33

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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