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Погода в Україні 8 липня: послаблення спеки та сильні грози
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8 липня в Україну прийде нова порція похолодання та опадів у вигляді дощів з грозами і градом. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
8 липня, у середу, українцям варто готуватись до зниження температури повітря та до опадів. Грозові дощі зі шквалами і градом пройдуть у західних областях, а також на Лівобережжі. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"А Київщина, Житомирщина, Вінниччина аж до Одещини, Миколаївської, Херсонської областей та Криму – ця територія побуде серед сухої погоди. Проте все ж головна новина дня – зниження температури повітря, послаблення спеки. Вдень у середу очікується +20+26 градусів, на Заході +18+24 градуси, на Півдні, Сході, на Дніпропетровщині +26+30 градусів. І лише в Луганській та Донецькій областях ще буде спекотніше, до +33 градусів. Проте, як бачите, сильна спека відступить. Подальше послаблення спеки на Півдні та Сході України триватиме 9-10 липня", – додала вона.
У Києві 8 липня істотних опадів вдень не очікується, а температура повітря втримається на рівні +22+23.
Прогноз погоди на 8 липня у містах України:
- Ужгород +20+22
- Львів +18+20
- Чернівці +21+23
- Івано-Франківськ +20+22
- Тернопіль +20+22
- Рівне +20+22
- Луцьк +18+20
- Вінниця +21+23
- Хмельницький +20+22
- Житомир +20+22
- Чернігів +21+23
- Черкаси +21+23
- Миколаїв +25+27
- Одеса +24+26
- Херсон +26+28
- Сімферополь +28+30
- Полтава +21+23
- Суми +26+28
- Харків +25+27
- Дніпро +25+27
- Запоріжжя +27+29
- Донецьк +29+31
- Луганськ +31+33
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