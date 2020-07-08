Погода в Україні 8 липня: послаблення спеки та сильні грози

8 липня в Україну прийде нова порція похолодання та опадів у вигляді дощів з грозами і градом. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

8 липня, у середу, українцям варто готуватись до зниження температури повітря та до опадів. Грозові дощі зі шквалами і градом пройдуть у західних областях, а також на Лівобережжі. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"А Київщина, Житомирщина, Вінниччина аж до Одещини, Миколаївської, Херсонської областей та Криму – ця територія побуде серед сухої погоди. Проте все ж головна новина дня – зниження температури повітря, послаблення спеки. Вдень у середу очікується +20+26 градусів, на Заході +18+24 градуси, на Півдні, Сході, на Дніпропетровщині +26+30 градусів. І лише в Луганській та Донецькій областях ще буде спекотніше, до +33 градусів. Проте, як бачите, сильна спека відступить. Подальше послаблення спеки на Півдні та Сході України триватиме 9-10 липня", – додала вона.

У Києві 8 липня істотних опадів вдень не очікується, а температура повітря втримається на рівні +22+23.

Прогноз погоди на 8 липня у містах України:

Ужгород +20+22

Львів +18+20

Чернівці +21+23

Івано-Франківськ +20+22

Тернопіль +20+22

Рівне +20+22

Луцьк +18+20

Вінниця +21+23

Хмельницький +20+22

Житомир +20+22

Чернігів +21+23

Черкаси +21+23

Миколаїв +25+27

Одеса +24+26

Херсон +26+28

Сімферополь +28+30

Полтава +21+23

Суми +26+28

Харків +25+27

Дніпро +25+27

Запоріжжя +27+29

Донецьк +29+31

Луганськ +31+33

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