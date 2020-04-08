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Погода в Україні 8 квітня: точний прогноз на сьогодні
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8 квітня в Україні продовжить підійматись температура повітря, однак місцями посилиться вітер. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
8 квітня, у середу, по всій країні переважатиме тепла та сонячна погода навіть після морозної ночі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, опадів і похолодання не прогнозується аж до 10 квітня.
"8-го квітня стовпчики термометрів піднімуться до +15+22 градусів, найтеплішим очікується Захід, трохи свіжіше буде в Криму та Приазов'ї, +10+14 градусів. Вітер в Україні переважатиме західних напрямків, помірний, на Півночі та Сході може бути поривчастим, часом до сильного. Скрізь, в усіх областях, – сонце. У Києві у середу передбачається сонячна тепла погода, але з рвучким вітром. Температура повітря протягом дня досягне +18, +19 градусів", – додала вона.
Прогноз погоди на 8 квітня у містах України:
- Ужгород +18+20
- Львів +17+19
- Чернівці +18+20
- Івано-Франківськ +17+19
- Тернопіль +17+19
- Рівне +17+19
- Луцьк +18+20
- Вінниця +18+20
- Хмельницький +17+19
- Житомир +17+19
- Чернігів +16+18
- Черкаси +17+19
- Миколаїв +16+18
- Одеса +16+18
- Херсон +14+16
- Сімферополь +12+14
- Полтава +16+18
- Суми +16+18
- Харків +16+18
- Дніпро +14+16
- Запоріжжя +14+16
- Донецьк +14+16
- Луганськ +14+16
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