Погода в Україні 8 квітня: точний прогноз на сьогодні

8 квітня в Україні продовжить підійматись температура повітря, однак місцями посилиться вітер. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

8 квітня, у середу, по всій країні переважатиме тепла та сонячна погода навіть після морозної ночі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, опадів і похолодання не прогнозується аж до 10 квітня.

"8-го квітня стовпчики термометрів піднімуться до +15+22 градусів, найтеплішим очікується Захід, трохи свіжіше буде в Криму та Приазов'ї, +10+14 градусів. Вітер в Україні переважатиме західних напрямків, помірний, на Півночі та Сході може бути поривчастим, часом до сильного. Скрізь, в усіх областях, – сонце. У Києві у середу передбачається сонячна тепла погода, але з рвучким вітром. Температура повітря протягом дня досягне +18, +19 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 8 квітня у містах України:

Ужгород +18+20

Львів +17+19

Чернівці +18+20

Івано-Франківськ +17+19

Тернопіль +17+19

Рівне +17+19

Луцьк +18+20

Вінниця +18+20

Хмельницький +17+19

Житомир +17+19

Чернігів +16+18

Черкаси +17+19

Миколаїв +16+18

Одеса +16+18

Херсон +14+16

Сімферополь +12+14

Полтава +16+18

Суми +16+18

Харків +16+18

Дніпро +14+16

Запоріжжя +14+16

Донецьк +14+16

Луганськ +14+16

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