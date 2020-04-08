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Погода в Україні 8 квітня: точний прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

8 квітня в Україні продовжить підійматись температура повітря, однак місцями посилиться вітер. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

8 квітня, у середу, по всій країні переважатиме тепла та сонячна погода навіть після морозної ночі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, опадів і похолодання не прогнозується аж до 10 квітня.

"8-го квітня стовпчики термометрів піднімуться до +15+22 градусів, найтеплішим очікується Захід, трохи свіжіше буде в Криму та Приазов'ї, +10+14 градусів. Вітер в Україні переважатиме західних напрямків, помірний, на Півночі та Сході може бути поривчастим, часом до сильного. Скрізь, в усіх областях, сонце. У Києві у середу передбачається сонячна тепла погода, але з рвучким вітром. Температура повітря протягом дня досягне +18, +19 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 8 квітня у містах України:

Погода в Україні 8 квітня: точний прогноз на сьогодні - фото 396614
  • Ужгород +18+20
  • Львів +17+19
  • Чернівці +18+20
  • Івано-Франківськ +17+19
  • Тернопіль +17+19
  • Рівне +17+19
  • Луцьк +18+20
  • Вінниця +18+20
  • Хмельницький +17+19
  • Житомир +17+19
  • Чернігів +16+18
  • Черкаси +17+19
  • Миколаїв +16+18
  • Одеса +16+18
  • Херсон +14+16
  • Сімферополь +12+14
  • Полтава +16+18
  • Суми +16+18
  • Харків +16+18
  • Дніпро +14+16
  • Запоріжжя +14+16
  • Донецьк +14+16
  • Луганськ +14+16

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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