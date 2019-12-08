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Погода в Україні 8 грудня: у яких областях очікувати сніг

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Прогноз погоди - фото 1
Прогноз погоди

8 грудня в Україні переважатиме хмарна та суха погода, однак у кількох областях можливі незначні опади. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

8 грудня, у неділю, майже по всій території України не очікується значної зміни погоди. Лише на півночі можливі опади у вигляді невеликого дощу, а в Карпатах місцями сніг. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"А в більшості областей України переважатиме суха погода. Температура повітря вночі від 3 морозу до 4 тепла, вдень 8 грудня передбачається +3+8 градусів. У Києві збільшиться хмарність, можливо, навіть щось трохи капне з неба. Максимальна температура повітря крутитиметься поблизу +5 градусів", – йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди на 8 грудня у містах України:

Погода в Україні 8 грудня: у яких областях очікувати сніг - фото 372891
  • Ужгород +2+4
  • Львів +4+6
  • Чернівці +4+6
  • Івано-Франківськ +4+6
  • Тернопіль +4+6
  • Рівне +4+6
  • Луцьк +4+6
  • Вінниця +3+5
  • Хмельницький +2+4
  • Житомир +3+5
  • Чернігів +3+5
  • Черкаси +3+5
  • Миколаїв +5+7
  • Одеса +6+8
  • Херсон +5+7
  • Полтава +2+4
  • Суми +2+4
  • Харків +2+4
  • Дніпро +3+5
  • Запоріжжя +5+7
  • Донецьк +2+4
  • Луганськ +2+4

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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