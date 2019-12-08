Погода в Україні 8 грудня: у яких областях очікувати сніг

8 грудня в Україні переважатиме хмарна та суха погода, однак у кількох областях можливі незначні опади. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

8 грудня, у неділю, майже по всій території України не очікується значної зміни погоди. Лише на півночі можливі опади у вигляді невеликого дощу, а в Карпатах місцями сніг. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"А в більшості областей України переважатиме суха погода. Температура повітря вночі від 3 морозу до 4 тепла, вдень 8 грудня передбачається +3+8 градусів. У Києві збільшиться хмарність, можливо, навіть щось трохи капне з неба. Максимальна температура повітря крутитиметься поблизу +5 градусів", – йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди на 8 грудня у містах України:

Ужгород +2+4

Львів +4+6

Чернівці +4+6

Івано-Франківськ +4+6

Тернопіль +4+6

Рівне +4+6

Луцьк +4+6

Вінниця +3+5

Хмельницький +2+4

Житомир +3+5

Чернігів +3+5

Черкаси +3+5

Миколаїв +5+7

Одеса +6+8

Херсон +5+7

Полтава +2+4

Суми +2+4

Харків +2+4

Дніпро +3+5

Запоріжжя +5+7

Донецьк +2+4

Луганськ +2+4

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