Погода в Україні 8 березня: точний прогноз на сьогодні

8 березня в Україні очікується справжній погодний контраст: від весняного тепла до похолодання та дощів. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

8 березня, у неділю, частину областей накриють дощі, а температура коливатиметься від +6 до +19. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У неділю в Україні температурний контраст буде ого-го! Від нуля й нижче в Карпатах до +20 градусів у південній частині. Поза екстремами: восьмого березня очікується на Заході та Півночі протягом дня +6+12 градусів. На решті території України +12+19 градусів. Але на узбережжях ще холодних морів буде значно свіжіше. Дощі пройдуть в західних, північних областях, з обіду доберуться до Центру. Південь та Схід побуде у сухій погоді", – поділилась вона.

У Києві 8 березня прогнозується волога та прохолодна погода, вдень температура сягне +8+9.

Прогноз погоди на 8 березня у містах України:

Ужгород +9+11

Львів +8+10

Чернівці +8+10

Івано-Франківськ +8+10

Тернопіль +9+11

Рівне +9+11

Луцьк +9+11

Вінниця +11+13

Хмельницький +9+11

Житомир +9+11

Чернігів +10+12

Черкаси +11+13

Миколаїв +16+18

Одеса +14+16

Херсон +15+17

Сімферополь +16+18

Полтава +11+13

Суми +10+12

Харків +15+17

Дніпро +16+18

Запоріжжя +15+17

Донецьк +16+18

Луганськ +16+18

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