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Погода в Україні 8 березня: точний прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди сьогодні - фото 1
Прогноз погоди сьогодні

8 березня в Україні очікується справжній погодний контраст: від весняного тепла до похолодання та дощів. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

8 березня, у неділю, частину областей накриють дощі, а температура коливатиметься від +6 до +19. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У неділю в Україні температурний контраст буде ого-го! Від нуля й нижче в Карпатах до +20 градусів у південній частині. Поза екстремами: восьмого березня очікується на Заході та Півночі протягом дня +6+12 градусів. На решті території України +12+19 градусів. Але на узбережжях ще холодних морів буде значно свіжіше. Дощі пройдуть в західних, північних областях, з обіду доберуться до Центру. Південь та Схід побуде у сухій погоді", – поділилась вона.

У Києві 8 березня прогнозується волога та прохолодна погода, вдень температура сягне +8+9.

Прогноз погоди на 8 березня у містах України:

Погода в Україні 8 березня: точний прогноз на сьогодні - фото 390810
  • Ужгород +9+11
  • Львів +8+10
  • Чернівці +8+10
  • Івано-Франківськ +8+10
  • Тернопіль +9+11
  • Рівне +9+11
  • Луцьк +9+11
  • Вінниця +11+13
  • Хмельницький +9+11
  • Житомир +9+11
  • Чернігів +10+12
  • Черкаси +11+13
  • Миколаїв +16+18
  • Одеса +14+16
  • Херсон +15+17
  • Сімферополь +16+18
  • Полтава +11+13
  • Суми +10+12
  • Харків +15+17
  • Дніпро +16+18
  • Запоріжжя +15+17
  • Донецьк +16+18
  • Луганськ +16+18

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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