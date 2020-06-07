Погода в Україні 7 червня: точний прогноз по містах

7 червня у більшості областей Україні переважатиме суха та спекотна погода. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 7 червня, у неділю, майже по всій країні втримається суха та спекотна погода. Лише у західних областях можливі дощі з грозами, а також посилення вітру до 15-20 м/с. Також на Заході температура підійметься до +20+26, а у всіх інших областях – до +30+32.

У Києві також не очікується серйозних опадів, а повітря вдень прогріється до позначок в +26+28.

Прогноз погоди на 7 червня у містах України:

Ужгород +26+28

Львів +24+26

Чернівці +26+28

Івано-Франківськ +26+28

Тернопіль +25+27

Рівне +26+28

Луцьк +25+27

Вінниця +27+29

Хмельницький +25+27

Житомир +26+28

Чернігів +27+29

Черкаси +27+29

Миколаїв +29+31

Одеса +25+27

Херсон +29+31

Сімферополь +27+29

Полтава +27+29

Суми +26+28

Харків +28+30

Дніпро +28+30

Запоріжжя +28+30

Донецьк +27+29

Луганськ +27+29

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