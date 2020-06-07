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Погода в Україні 7 червня: точний прогноз по містах

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

7 червня у більшості областей Україні переважатиме суха та спекотна погода. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 7 червня, у неділю, майже по всій країні втримається суха та спекотна погода. Лише у західних областях можливі дощі з грозами, а також посилення вітру до 15-20 м/с. Також на Заході температура підійметься до +20+26, а у всіх інших областях – до +30+32.

У Києві також не очікується серйозних опадів, а повітря вдень прогріється до позначок в +26+28.

Прогноз погоди на 7 червня у містах України:

Погода в Україні 7 червня: точний прогноз по містах - фото 408619
  • Ужгород +26+28
  • Львів +24+26
  • Чернівці +26+28
  • Івано-Франківськ +26+28
  • Тернопіль +25+27
  • Рівне +26+28
  • Луцьк +25+27
  • Вінниця +27+29
  • Хмельницький +25+27
  • Житомир +26+28
  • Чернігів +27+29
  • Черкаси +27+29
  • Миколаїв +29+31
  • Одеса +25+27
  • Херсон +29+31
  • Сімферополь +27+29
  • Полтава +27+29
  • Суми +26+28
  • Харків +28+30
  • Дніпро +28+30
  • Запоріжжя +28+30
  • Донецьк +27+29
  • Луганськ +27+29

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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