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Погода в Україні 7 червня: точний прогноз по містах
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7 червня у більшості областей Україні переважатиме суха та спекотна погода. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 7 червня, у неділю, майже по всій країні втримається суха та спекотна погода. Лише у західних областях можливі дощі з грозами, а також посилення вітру до 15-20 м/с. Також на Заході температура підійметься до +20+26, а у всіх інших областях – до +30+32.
У Києві також не очікується серйозних опадів, а повітря вдень прогріється до позначок в +26+28.
Прогноз погоди на 7 червня у містах України:
- Ужгород +26+28
- Львів +24+26
- Чернівці +26+28
- Івано-Франківськ +26+28
- Тернопіль +25+27
- Рівне +26+28
- Луцьк +25+27
- Вінниця +27+29
- Хмельницький +25+27
- Житомир +26+28
- Чернігів +27+29
- Черкаси +27+29
- Миколаїв +29+31
- Одеса +25+27
- Херсон +29+31
- Сімферополь +27+29
- Полтава +27+29
- Суми +26+28
- Харків +28+30
- Дніпро +28+30
- Запоріжжя +28+30
- Донецьк +27+29
- Луганськ +27+29
Читайте також: Погода у червні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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