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Погода в Україні 7-8 березня: прогноз на вихідні
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7-8 березня частина України насолоджуватиметься весняним теплом, а в частині знизиться температура та пройдуть дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
7-8 березня, на вихідних, в Україні очікується і прохолодна, і тепла погода з періодичними дощами. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, через атмосферний фронт 7 березня дощі пройдуть на заході, а 8 березня дійдуть і до півночі, а також Вінниччини, Черкащини та Кропивницького.
"Сонце чи мінлива весела хмарність дістануться східним областям, південній частині, Дніпру з околицями. Температура повітря найнижчою очікується у західних областях, +5+11 градусів, високо в Карпатах, можливо, й до нуля. Саме тому там можливий мокрий сніг. Найтепліше горлатимуть пташки на Сході та Півдні, до +15+17 градусів. На Півночі та у центральних областях також повітря хоч пий, протягом дня +10+15 градусів", – додала вона.
У Києві 7 березня буде доволі тепла погода з періодичними дощами, вдень до +12+13. Однак 8 березня похолоднішає до +8+10 і опади посиляться.
Прогноз погоди на 7 березня у містах України:
- Ужгород +7+9
- Львів +7+9
- Чернівці +8+10
- Івано-Франківськ +8+10
- Тернопіль +8+10
- Рівне +8+10
- Луцьк +9+11
- Вінниця +10+12
- Хмельницький +9+11
- Житомир +10+12
- Чернігів +10+12
- Черкаси +11+13
- Миколаїв +15+17
- Одеса +9+11
- Херсон +14+16
- Сімферополь +14+16
- Полтава +10+12
- Суми +11+13
- Харків +15+17
- Дніпро +15+17
- Запоріжжя +15+17
- Донецьк +16+18
- Луганськ +15+17
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