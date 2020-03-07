Погода в Україні 7-8 березня: прогноз на вихідні

7-8 березня частина України насолоджуватиметься весняним теплом, а в частині знизиться температура та пройдуть дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

7-8 березня, на вихідних, в Україні очікується і прохолодна, і тепла погода з періодичними дощами. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, через атмосферний фронт 7 березня дощі пройдуть на заході, а 8 березня дійдуть і до півночі, а також Вінниччини, Черкащини та Кропивницького.

"Сонце чи мінлива весела хмарність дістануться східним областям, південній частині, Дніпру з околицями. Температура повітря найнижчою очікується у західних областях, +5+11 градусів, високо в Карпатах, можливо, й до нуля. Саме тому там можливий мокрий сніг. Найтепліше горлатимуть пташки на Сході та Півдні, до +15+17 градусів. На Півночі та у центральних областях також повітря хоч пий, протягом дня +10+15 градусів", – додала вона.

У Києві 7 березня буде доволі тепла погода з періодичними дощами, вдень до +12+13. Однак 8 березня похолоднішає до +8+10 і опади посиляться.

Прогноз погоди на 7 березня у містах України:

Ужгород +7+9

Львів +7+9

Чернівці +8+10

Івано-Франківськ +8+10

Тернопіль +8+10

Рівне +8+10

Луцьк +9+11

Вінниця +10+12

Хмельницький +9+11

Житомир +10+12

Чернігів +10+12

Черкаси +11+13

Миколаїв +15+17

Одеса +9+11

Херсон +14+16

Сімферополь +14+16

Полтава +10+12

Суми +11+13

Харків +15+17

Дніпро +15+17

Запоріжжя +15+17

Донецьк +16+18

Луганськ +15+17

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