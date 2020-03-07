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Погода в Україні 7-8 березня: прогноз на вихідні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

7-8 березня частина України насолоджуватиметься весняним теплом, а в частині знизиться температура та пройдуть дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

7-8 березня, на вихідних, в Україні очікується і прохолодна, і тепла погода з періодичними дощами. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, через атмосферний фронт 7 березня дощі пройдуть на заході, а 8 березня дійдуть і до півночі, а також Вінниччини, Черкащини та Кропивницького.

"Сонце чи мінлива весела хмарність дістануться східним областям, південній частині, Дніпру з околицями. Температура повітря найнижчою очікується у західних областях, +5+11 градусів, високо в Карпатах, можливо, й до нуля. Саме тому там можливий мокрий сніг. Найтепліше горлатимуть пташки на Сході та Півдні, до +15+17 градусів. На Півночі та у центральних областях також повітря хоч пий, протягом дня +10+15 градусів", – додала вона.

У Києві 7 березня буде доволі тепла погода з періодичними дощами, вдень до +12+13. Однак 8 березня похолоднішає до +8+10 і опади посиляться.

Прогноз погоди на 7 березня у містах України:

Погода в Україні 7-8 березня: прогноз на вихідні - фото 390539
  • Ужгород +7+9
  • Львів +7+9
  • Чернівці +8+10
  • Івано-Франківськ +8+10
  • Тернопіль +8+10
  • Рівне +8+10
  • Луцьк +9+11
  • Вінниця +10+12
  • Хмельницький +9+11
  • Житомир +10+12
  • Чернігів +10+12
  • Черкаси +11+13
  • Миколаїв +15+17
  • Одеса +9+11
  • Херсон +14+16
  • Сімферополь +14+16
  • Полтава +10+12
  • Суми +11+13
  • Харків +15+17
  • Дніпро +15+17
  • Запоріжжя +15+17
  • Донецьк +16+18
  • Луганськ +15+17

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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