Погода в Україні 6 грудня: точний прогноз по містах

6 грудня в Україні прогнозується сонячна та суха погода, однак вітер посилюватиме відчуття холоду. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

6 грудня, у п'ятницю, українцям не варто очікувати на опади у вигляді снігу, однак потрібно бути готовими до рвучкого південно-західного вітру. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура вдень очікується +2+5 градусів, на крайньому півдні до +5+8 градусів. У Києві 6-го грудня опади малоймовірні. Вночі -2-4 градуси, вдень +2+5 градусів. Вітер залітатиме рвучко, тому без шапок не ходіть, вуха наші делікатні, не варто їх аж так провітрювати", – наголосила вона.

Прогноз погоди на 6 грудня у містах України:

Ужгород +4+6

Львів +5+7

Чернівці +5+7

Івано-Франківськ +5+7

Тернопіль +4+6

Рівне +4+6

Луцьк +4+6

Вінниця +4+6

Хмельницький +4+6

Житомир +4+6

Чернігів +3+5

Черкаси +4+6

Миколаїв +7+9

Одеса +7+9

Херсон +6+8

Полтава +3+5

Суми +3+5

Харків +3+5

Дніпро +4+6

Запоріжжя +5+7

Донецьк +4+6

Луганськ +3+5

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