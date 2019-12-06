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Погода в Україні 6 грудня: точний прогноз по містах

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Погода сьогодні - фото 1
Погода сьогодні

6 грудня в Україні прогнозується сонячна та суха погода, однак вітер посилюватиме відчуття холоду. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

6 грудня, у п'ятницю, українцям не варто очікувати на опади у вигляді снігу, однак потрібно бути готовими до рвучкого південно-західного вітру. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура вдень очікується +2+5 градусів, на крайньому півдні до +5+8 градусів. У Києві 6-го грудня опади малоймовірні. Вночі -2-4 градуси, вдень +2+5 градусів. Вітер залітатиме рвучко, тому без шапок не ходіть, вуха наші делікатні, не варто їх аж так провітрювати", – наголосила вона.

Прогноз погоди на 6 грудня у містах України:

Погода в Україні 6 грудня: точний прогноз по містах - фото 372346
  • Ужгород +4+6
  • Львів +5+7
  • Чернівці +5+7
  • Івано-Франківськ +5+7
  • Тернопіль +4+6
  • Рівне +4+6
  • Луцьк +4+6
  • Вінниця +4+6
  • Хмельницький +4+6
  • Житомир +4+6
  • Чернігів +3+5
  • Черкаси +4+6
  • Миколаїв +7+9
  • Одеса +7+9
  • Херсон +6+8
  • Полтава +3+5
  • Суми +3+5
  • Харків +3+5
  • Дніпро +4+6
  • Запоріжжя +5+7
  • Донецьк +4+6
  • Луганськ +3+5

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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