Погода в Україні 6 березня: точний прогноз по містах

6 березня майже по всій Україні очікується суха та тепла погода, лише у кількох областях буде холодніше. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

6 березня, у п'ятницю, можна буде насолоджуватись доволі комфортною погодою. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"П'ятниця знову принесе в Україну неймовірно оксамитові градуси, хоч гладь їх, як кота – протягом дня +11+16 градусів. Щоправда, на Заході повітряна маса виявиться холодніша, очікується +6+12 градусів. Дощів серйозних 6-го березня у більшості областей України – катма, бо переважатиме антициклональний характер погоди, східний антициклон поки що стримуватиме західну вологу", – поділилась вона.

У Києві 6 березня також не прогнозується значних опадів, а температура вдень сягне +11+13.

Прогноз погоди на 6 березня у містах України:

Ужгород +7+9

Львів +7+9

Чернівці +8+10

Івано-Франківськ +8+10

Тернопіль +7+9

Рівне +7+9

Луцьк +7+9

Вінниця +12+14

Хмельницький +8+10

Житомир +10+12

Чернігів +12+14

Черкаси +12+14

Миколаїв +14+16

Одеса +12+14

Херсон +14+16

Сімферополь +14+16

Полтава +12+14

Суми +12+14

Харків +13+15

Дніпро +14+16

Запоріжжя +12+14

Донецьк +12+14

Луганськ +12+14

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