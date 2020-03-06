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Погода в Україні 6 березня: точний прогноз по містах

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Прогноз на сьогодні - фото 1
Прогноз на сьогодні

6 березня майже по всій Україні очікується суха та тепла погода, лише у кількох областях буде холодніше. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

6 березня, у п'ятницю, можна буде насолоджуватись доволі комфортною погодою. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"П'ятниця знову принесе в Україну неймовірно оксамитові градуси, хоч гладь їх, як кота – протягом дня +11+16 градусів. Щоправда, на Заході повітряна маса виявиться холодніша, очікується +6+12 градусів. Дощів серйозних 6-го березня у більшості областей України – катма, бо переважатиме антициклональний характер погоди, східний антициклон поки що стримуватиме західну вологу", – поділилась вона.

У Києві 6 березня також не прогнозується значних опадів, а температура вдень сягне +11+13.

Прогноз погоди на 6 березня у містах України:

Погода в Україні 6 березня: точний прогноз по містах - фото 390423
  • Ужгород +7+9
  • Львів +7+9
  • Чернівці +8+10
  • Івано-Франківськ +8+10
  • Тернопіль +7+9
  • Рівне +7+9
  • Луцьк +7+9
  • Вінниця +12+14
  • Хмельницький +8+10
  • Житомир +10+12
  • Чернігів +12+14
  • Черкаси +12+14
  • Миколаїв +14+16
  • Одеса +12+14
  • Херсон +14+16
  • Сімферополь +14+16
  • Полтава +12+14
  • Суми +12+14
  • Харків +13+15
  • Дніпро +14+16
  • Запоріжжя +12+14
  • Донецьк +12+14
  • Луганськ +12+14

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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