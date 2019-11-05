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Погода в Україні 5 листопада: у яких областях пройдуть дощі

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Прогноз на сьогодні - фото 1
Прогноз на сьогодні

5 листопада в Україні ще затримається тепла та вітряна погода, однак у кількох областях вдень можливі дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

5 листопада, у вівторок, в країні продовжить підійматись температура повітря, проте побільшає опадів у вигляді дощів. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"5-го листопада через нашу територію проходитиме атмосферний фронт посол одразу трьох циклонів Zend, Benedikt та Arne. Тому з ночі до ночі проходитимуть періодичні дощі: спочатку, вночі та вранці у західних та північних областях, далі аж до нашого Сходу. Вдень дощі найбільш ймовірні вздовж смуги Суми-Полтава-Херсон, опади будуть коливатися ліворуч та праворуч від цієї ділянки. Також вдень дощі пройдуть на Закарпатті. На решті території України без істотних опадів", – наголосила вона. Також Діденко додала, що середня температура вдень сягне позначок +14+20, а на заході та сході - до +11+16.

У Києві 5 листопада вдень не очікується значних опадів, проте буде сильний вітер, а температура вдень близько +15.

Прогноз погоди на 5 листопада у містах України:

Погода в Україні 5 листопада: у яких областях пройдуть дощі - фото 365885
  • Ужгород +15+17
  • Львів +15+17
  • Чернівці +16+18
  • Івано-Франківськ +15+17
  • Тернопіль +15+17
  • Рівне +15+17
  • Луцьк +15+17
  • Вінниця +15+17
  • Хмельницький +14+16
  • Житомир +15+17
  • Чернігів +15+17
  • Черкаси +15+17
  • Миколаїв +19+21
  • Одеса +19+21
  • Херсон +17+19
  • Полтава +14+16
  • Суми +15+17
  • Харків +14+16
  • Дніпро +15+17
  • Запоріжжя +16+18
  • Донецьк +15+17
  • Луганськ +14+16

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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