Погода в Україні 5 листопада: у яких областях пройдуть дощі

5 листопада в Україні ще затримається тепла та вітряна погода, однак у кількох областях вдень можливі дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

5 листопада, у вівторок, в країні продовжить підійматись температура повітря, проте побільшає опадів у вигляді дощів. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"5-го листопада через нашу територію проходитиме атмосферний фронт – посол одразу трьох циклонів Zend, Benedikt та Arne. Тому з ночі до ночі проходитимуть періодичні дощі: спочатку, вночі та вранці у західних та північних областях, далі аж до нашого Сходу. Вдень дощі найбільш ймовірні вздовж смуги Суми-Полтава-Херсон, опади будуть коливатися ліворуч та праворуч від цієї ділянки. Також вдень дощі пройдуть на Закарпатті. На решті території України – без істотних опадів", – наголосила вона. Також Діденко додала, що середня температура вдень сягне позначок +14+20, а на заході та сході - до +11+16.

У Києві 5 листопада вдень не очікується значних опадів, проте буде сильний вітер, а температура вдень близько +15.

Прогноз погоди на 5 листопада у містах України:

Ужгород +15+17

Львів +15+17

Чернівці +16+18

Івано-Франківськ +15+17

Тернопіль +15+17

Рівне +15+17

Луцьк +15+17

Вінниця +15+17

Хмельницький +14+16

Житомир +15+17

Чернігів +15+17

Черкаси +15+17

Миколаїв +19+21

Одеса +19+21

Херсон +17+19

Полтава +14+16

Суми +15+17

Харків +14+16

Дніпро +15+17

Запоріжжя +16+18

Донецьк +15+17

Луганськ +14+16

Читайте також: Синоптики попередили українських водіїв про негоду