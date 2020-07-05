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Погода в Україні 5 липня: точний прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

5 липня частину областей накриють дощі з грозами, місцями з градом, але повсюди втримається спека. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

5 липня, у неділю, по всій країні очікується дуже спекотна та суха погода. Винятком стануть лише Чернівецька, Чернігівська, Київська, Вінницька та Сумська області, де можливі грози. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Неділя в Україні буде спекотною й далі на Сході, Півдні та в більшості центральних областей, +30+35, місцями +36+39 градусів! На Заході та Півночі очікується +25+30 градусів, в Карпатах місцями +12+19 градусів. У Києві неділя може бути з хмарками і навіть локальними дощиками, та й температура повітря не сильно гризтиме "тридцятками", так, +28, +29 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 5 липня у містах України:

Погода в Україні 5 липня: точний прогноз на сьогодні - фото 414025
  • Ужгород +27+29
  • Львів +25+27
  • Чернівці +26+28
  • Івано-Франківськ +26+28
  • Тернопіль +25+27
  • Рівне +26+28
  • Луцьк +25+27
  • Вінниця +27+29
  • Хмельницький +26+28
  • Житомир +27+29
  • Чернігів +28+30
  • Черкаси +30+32
  • Миколаїв +36+38
  • Одеса +34+36
  • Херсон +37+39
  • Сімферополь +34+36
  • Полтава +32+34
  • Суми +28+30
  • Харків +34+36
  • Дніпро +35+37
  • Запоріжжя +36+38
  • Донецьк +35+37
  • Луганськ +35+37

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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