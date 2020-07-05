Погода в Україні 5 липня: точний прогноз на сьогодні

5 липня частину областей накриють дощі з грозами, місцями з градом, але повсюди втримається спека. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

5 липня, у неділю, по всій країні очікується дуже спекотна та суха погода. Винятком стануть лише Чернівецька, Чернігівська, Київська, Вінницька та Сумська області, де можливі грози. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Неділя в Україні буде спекотною й далі на Сході, Півдні та в більшості центральних областей, +30+35, місцями +36+39 градусів! На Заході та Півночі очікується +25+30 градусів, в Карпатах місцями +12+19 градусів. У Києві неділя може бути з хмарками і навіть локальними дощиками, та й температура повітря не сильно гризтиме "тридцятками", так, +28, +29 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 5 липня у містах України:

Ужгород +27+29

Львів +25+27

Чернівці +26+28

Івано-Франківськ +26+28

Тернопіль +25+27

Рівне +26+28

Луцьк +25+27

Вінниця +27+29

Хмельницький +26+28

Житомир +27+29

Чернігів +28+30

Черкаси +30+32

Миколаїв +36+38

Одеса +34+36

Херсон +37+39

Сімферополь +34+36

Полтава +32+34

Суми +28+30

Харків +34+36

Дніпро +35+37

Запоріжжя +36+38

Донецьк +35+37

Луганськ +35+37

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