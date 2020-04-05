Погода в Україні 5 квітня: похолодання і сильний вітер

5 квітня в Україні переважатиме сонячна та суха погода, однак температура повітря відчутно знизиться перед новою порцією потепління. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

5 квітня, у неділю, по всій країні переважатиме малохмарна погода без дощів, але з рвучким вітром. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря присяде перед прийдешнім ривком 20-градусного тепла наступного тижня. У неділю очікується вночі від 2 тепла до 2 морозу, на Півдні +1+5 градусів, а вдень 9-13 градусів тепла, у південній частині до +15 градусів. Надалі стовпчики термометрів поженуть вище й вище", – доповнила вона. У Києві 5 квітня прогнозується вітряна та сонячна погода, температура вдень прогріється до позначок у +10+11.

Прогноз погоди на 5 квітня у містах України:

Ужгород +15+17

Львів +12+14

Чернівці +11+13

Івано-Франківськ +11+13

Тернопіль +11+13

Рівне +10+12

Луцьк +12+14

Вінниця +11+13

Хмельницький +11+13

Житомир +10+12

Чернігів +10+12

Черкаси +11+13

Миколаїв +14+16

Одеса +12+14

Херсон +13+15

Сімферополь +13+15

Полтава +10+12

Суми +9+11

Харків +10+12

Дніпро +13+15

Запоріжжя +13+15

Донецьк +12+14

Луганськ +10+12

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