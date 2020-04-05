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Погода в Україні 5 квітня: похолодання і сильний вітер

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

5 квітня в Україні переважатиме сонячна та суха погода, однак температура повітря відчутно знизиться перед новою порцією потепління. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

5 квітня, у неділю, по всій країні переважатиме малохмарна погода без дощів, але з рвучким вітром. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря присяде перед прийдешнім ривком 20-градусного тепла наступного тижня. У неділю очікується вночі від 2 тепла до 2 морозу, на Півдні +1+5 градусів, а вдень 9-13 градусів тепла, у південній частині до +15 градусів. Надалі стовпчики термометрів поженуть вище й вище", – доповнила вона. У Києві 5 квітня прогнозується вітряна та сонячна погода, температура вдень прогріється до позначок у +10+11.

Прогноз погоди на 5 квітня у містах України:

Погода в Україні 5 квітня: похолодання і сильний вітер - фото 396200
  • Ужгород +15+17
  • Львів +12+14
  • Чернівці +11+13
  • Івано-Франківськ +11+13
  • Тернопіль +11+13
  • Рівне +10+12
  • Луцьк +12+14
  • Вінниця +11+13
  • Хмельницький +11+13
  • Житомир +10+12
  • Чернігів +10+12
  • Черкаси +11+13
  • Миколаїв +14+16
  • Одеса +12+14
  • Херсон +13+15
  • Сімферополь +13+15
  • Полтава +10+12
  • Суми +9+11
  • Харків +10+12
  • Дніпро +13+15
  • Запоріжжя +13+15
  • Донецьк +12+14
  • Луганськ +10+12

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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