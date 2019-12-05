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Погода в Україні 5 грудня: точний прогноз по містах
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5 грудня на країну впливатиме антициклон, тому відчутних опадів не очікується майже у всіх областях. Детальніше про погоду на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.
5 грудня, у четвер, завдяки антициклону в Україні переважатиме суха та морозна погода. Тільки на Харківщині та Луганщині можливі незначні опади. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Температура повітря у четвер поки що істотно не зміниться: вночі -1-5 градусів, на Заході до -7-9 градусів, вдень в Україні передбачається +1+5 градусів, у східних областях від 2 морозу до 2 градусів тепла", – додала вона. У Києві вдень повітря прогріється до +2+4, без опадів.
Прогноз погоди на 5 грудня у містах України:
- Ужгород 1+3
- Львів +3+5
- Чернівці +2+4
- Івано-Франківськ +3+5
- Тернопіль +2+4
- Рівне +2+4
- Луцьк +2+4
- Вінниця +3+4
- Хмельницький +2+4
- Житомир +2+4
- Чернігів +2+4
- Черкаси +2+4
- Миколаїв +2+4
- Одеса +3+5
- Херсон +2+4
- Полтава +2+4
- Суми +2+4
- Харків 0+2
- Дніпро +2+4
- Запоріжжя +2+4
- Донецьк -1+1
- Луганськ -1+1
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