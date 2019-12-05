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Погода в Україні 5 грудня: точний прогноз по містах

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Прогноз на сьогодні - фото 1
Прогноз на сьогодні

5 грудня на країну впливатиме антициклон, тому відчутних опадів не очікується майже у всіх областях. Детальніше про погоду на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

5 грудня, у четвер, завдяки антициклону в Україні переважатиме суха та морозна погода. Тільки на Харківщині та Луганщині можливі незначні опади. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря у четвер поки що істотно не зміниться: вночі -1-5 градусів, на Заході до -7-9 градусів, вдень в Україні передбачається +1+5 градусів, у східних областях від 2 морозу до 2 градусів тепла", – додала вона. У Києві вдень повітря прогріється до +2+4, без опадів.

Прогноз погоди на 5 грудня у містах України:

Погода в Україні 5 грудня: точний прогноз по містах - фото 372222
  • Ужгород 1+3
  • Львів +3+5
  • Чернівці +2+4
  • Івано-Франківськ +3+5
  • Тернопіль +2+4
  • Рівне +2+4
  • Луцьк +2+4
  • Вінниця +3+4
  • Хмельницький +2+4
  • Житомир +2+4
  • Чернігів +2+4
  • Черкаси +2+4
  • Миколаїв +2+4
  • Одеса +3+5
  • Херсон +2+4
  • Полтава +2+4
  • Суми +2+4
  • Харків 0+2
  • Дніпро +2+4
  • Запоріжжя +2+4
  • Донецьк -1+1
  • Луганськ -1+1

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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