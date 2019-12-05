Погода в Україні 5 грудня: точний прогноз по містах

5 грудня на країну впливатиме антициклон, тому відчутних опадів не очікується майже у всіх областях. Детальніше про погоду на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

5 грудня, у четвер, завдяки антициклону в Україні переважатиме суха та морозна погода. Тільки на Харківщині та Луганщині можливі незначні опади. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря у четвер поки що істотно не зміниться: вночі -1-5 градусів, на Заході до -7-9 градусів, вдень в Україні передбачається +1+5 градусів, у східних областях від 2 морозу до 2 градусів тепла", – додала вона. У Києві вдень повітря прогріється до +2+4, без опадів.

Прогноз погоди на 5 грудня у містах України:

Ужгород 1+3

Львів +3+5

Чернівці +2+4

Івано-Франківськ +3+5

Тернопіль +2+4

Рівне +2+4

Луцьк +2+4

Вінниця +3+4

Хмельницький +2+4

Житомир +2+4

Чернігів +2+4

Черкаси +2+4

Миколаїв +2+4

Одеса +3+5

Херсон +2+4

Полтава +2+4

Суми +2+4

Харків 0+2

Дніпро +2+4

Запоріжжя +2+4

Донецьк -1+1

Луганськ -1+1

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