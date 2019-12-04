Погода в Україні 4 грудня: у яких областях засніжить

4 грудня в Україні визначатиме погоду антициклон, тому значних опадів не варто очікувати, але у кількох областях таки засніжить. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

4 грудня, у середу, у більшості областей країни переважатиме суха та холодна погода. Лише у другій половині дня мокрий сніг очікується на Житомирщині, Рівненщині, Волині, Київщині та Чернігівщині. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вітер буде із заходу, помірний, поривчастий. Температура повітря вдень в Україні від 3 морозу до 2 тепла. На дорогах – слизько, особливо вранці та ввечері. У Києві середа буде прохолодною, вночі -2-4 градуси, вдень близько нуля. Протягом дня суттєві опади – навряд, хіба що ввечері є можливість невеликого мокрого снігу", – йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди на 4 грудня у містах України:

Ужгород 0-2

Львів +1+3

Чернівці +1+3

Івано-Франківськ +1+3

Тернопіль0+2

Рівне0+2

Луцьк 0+2

Вінниця -1+1

Хмельницький 0+2

Житомир -1+1

Чернігів -1-3

Черкаси -1+1

Миколаїв -1+1

Одеса -1+1

Херсон -1+1

Полтава 0-2

Суми -1-3

Харків -1-3

Дніпро 0-2

Запоріжжя -1+1

Донецьк 0-2

Луганськ -1-3

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