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Погода в Україні 4 грудня: у яких областях засніжить

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Погода сьогодні - фото 1
Погода сьогодні

4 грудня в Україні визначатиме погоду антициклон, тому значних опадів не варто очікувати, але у кількох областях таки засніжить. Детальний прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

4 грудня, у середу, у більшості областей країни переважатиме суха та холодна погода. Лише у другій половині дня мокрий сніг очікується на Житомирщині, Рівненщині, Волині, Київщині та Чернігівщині. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вітер буде із заходу, помірний, поривчастий. Температура повітря вдень в Україні від 3 морозу до 2 тепла. На дорогах слизько, особливо вранці та ввечері. У Києві середа буде прохолодною, вночі -2-4 градуси, вдень близько нуля. Протягом дня суттєві опади навряд, хіба що ввечері є можливість невеликого мокрого снігу", – йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди на 4 грудня у містах України:

Погода в Україні 4 грудня: у яких областях засніжить - фото 372004
  • Ужгород 0-2
  • Львів +1+3
  • Чернівці +1+3
  • Івано-Франківськ +1+3
  • Тернопіль0+2
  • Рівне0+2
  • Луцьк 0+2
  • Вінниця -1+1
  • Хмельницький 0+2
  • Житомир -1+1
  • Чернігів -1-3
  • Черкаси -1+1
  • Миколаїв -1+1
  • Одеса -1+1
  • Херсон -1+1
  • Полтава 0-2
  • Суми -1-3
  • Харків -1-3
  • Дніпро 0-2
  • Запоріжжя -1+1
  • Донецьк 0-2
  • Луганськ -1-3

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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