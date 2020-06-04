Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Погода в Україні 4 червня: у яких областях пройдуть дощі з грозами

  • 77
Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

4 червня в Україні очікується не лише підвищення температури, а й дощі з грозами. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

4 червня, у четвер, літо почне нагадувати про себе теплою, але вологою погодою. У більшості областей країні прогнозуються грозові дощі, можливий град. Лише на сході та півдні Україні без суттєвих опадів, окрім Одещини. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вітер з південного заходу, 5-10 м/с. Температура повітря підвищиться, повсюди у денні години очікується +17+22 градуси. У Києві 4-го червня пройдуть дощі з періодичними грозами. При грозі можливий рвучкий вітер та навіть в окремих районах град. Обережно. Вдень потепліє до +18+20 градусів", – додала вона.

Вже до кінця тижня повітря прогріється до позначок +20+28, а на сході, півдні та на Дніпропетровщині навіть до +30.

Прогноз погоди на 4 червня у містах України:

Погода в Україні 4 червня: у яких областях пройдуть дощі з грозами - фото 407910
  • Ужгород +13+15
  • Львів +13+15
  • Чернівці +13+15
  • Івано-Франківськ +13+15
  • Тернопіль +14+16
  • Рівне +12+14
  • Луцьк +12+14
  • Вінниця +13+15
  • Хмельницький +14+16
  • Житомир +13+15
  • Чернігів +16+18
  • Черкаси +16+18
  • Миколаїв +18+20
  • Одеса +17+19
  • Херсон +19+21
  • Сімферополь +19+21
  • Полтава +17+19
  • Суми +17+19
  • Харків +19+21
  • Дніпро +19+21
  • Запоріжжя +19+21
  • Донецьк +19+21
  • Луганськ +21+23

Читайте також: Погода у червні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • Вчора, 11:50
  • 77
Нікітюк та Саніна майже не змінились: фото українських зірок в дитинстві
  • 01 червня, 20:00
  • 1248
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2350338
Загрузка...
Новини