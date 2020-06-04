Погода в Україні 4 червня: у яких областях пройдуть дощі з грозами

4 червня в Україні очікується не лише підвищення температури, а й дощі з грозами. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

4 червня, у четвер, літо почне нагадувати про себе теплою, але вологою погодою. У більшості областей країні прогнозуються грозові дощі, можливий град. Лише на сході та півдні Україні без суттєвих опадів, окрім Одещини. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вітер з південного заходу, 5-10 м/с. Температура повітря підвищиться, повсюди у денні години очікується +17+22 градуси. У Києві 4-го червня пройдуть дощі з періодичними грозами. При грозі можливий рвучкий вітер та навіть в окремих районах град. Обережно. Вдень потепліє до +18+20 градусів", – додала вона.

Вже до кінця тижня повітря прогріється до позначок +20+28, а на сході, півдні та на Дніпропетровщині навіть до +30.

Прогноз погоди на 4 червня у містах України:

Ужгород +13+15

Львів +13+15

Чернівці +13+15

Івано-Франківськ +13+15

Тернопіль +14+16

Рівне +12+14

Луцьк +12+14

Вінниця +13+15

Хмельницький +14+16

Житомир +13+15

Чернігів +16+18

Черкаси +16+18

Миколаїв +18+20

Одеса +17+19

Херсон +19+21

Сімферополь +19+21

Полтава +17+19

Суми +17+19

Харків +19+21

Дніпро +19+21

Запоріжжя +19+21

Донецьк +19+21

Луганськ +21+23

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